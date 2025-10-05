حسین پور: افتتاح نخستین مرکز علوم و فناوری نوین کودک و نوجوان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حسین پور صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته ملی کودک اظهار کرد: نخستین مرکز علوم و فناوری نوین کودک و نوجوان کشور با عنوان «کاف‌نا» در هفته ملی کودک در مشهد افتتاح می‌شود، این مرکز به دستور وزیر آموزش و پرورش ایجاد شده و در حوزه‌هایی مانند رباتیک، نانو، فیزیک و زیست برای کودکان و نوجوانان فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی همچنین از افتتاح نخستین سینمای کودک و نوجوان استان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان و بهره‌برداری از ساختمان جدید مرکز شماره ۶ کانون در منطقه الهیه مشهد در هفته ملی کودک خبر داد. به گفته وی، عملیات ساخت مرکز شماره ۴ کانون در سبزوار نیز با حمایت خیرین کتابخانه‌ساز آغاز شده است.

وی با اشاره به رشد فعالیت‌های کانون در یک سال و نیم اخیر گفت: ایجاد باشگاه‌های تخصصی چون باشگاه سیمرغ، باشگاه تصویرگری و باشگاه فراتئاتر، شناسایی و بورسیه نخبگان فرهنگی کودک و نوجوان و جذب خیرین، بخشی از حرکت رو به جلوی این نهاد فرهنگی است.

حسین پور افزود: هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۲ مهر برگزارمی‌شود و امسال بیش از ۱۱۶ برنامه فرهنگی، هنری و علمی در سراسر استان اجرا خواهد شد. طرح «بی‌قرار و دیدار» برای میزبانی زائران نوجوان، نصب تابلوهای راهنمای مراکز کانون در معابر با همکاری شهرداری و رونمایی از اپلیکیشن کاربردی «کانونیوم» از جمله برنامه‌های شاخص است.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی با اشاره به تفاهم‌نامه کانون با آستان قدس رضوی گفت: نخستین مرکز سیار کانون در حرم مطهر امام رضا(ع) به‌زودی شروع به کار می‌کند و همزمان جشنواره فرهنگی «نغمه‌های دلنشین» ویژه لالایی‌ها و مفاهیم مرتبط برگزار خواهد شد. همچنین دو مرکز سیار دیگر به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان با نیازهای خاص ظرف یک ماه آینده افتتاح می‌شود.