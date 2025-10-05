  1. استانها
حسین پور: افتتاح نخستین مرکز علوم و فناوری نوین کودک و نوجوان در مشهد

مشهد- مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی گفت: نخستین مرکز علوم و فناوری نوین کودک و نوجوان کشور با عنوان «کاف‌نا» در هفته ملی کودک در مشهد افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حسین پور صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته ملی کودک اظهار کرد: نخستین مرکز علوم و فناوری نوین کودک و نوجوان کشور با عنوان «کاف‌نا» در هفته ملی کودک در مشهد افتتاح می‌شود، این مرکز به دستور وزیر آموزش و پرورش ایجاد شده و در حوزه‌هایی مانند رباتیک، نانو، فیزیک و زیست برای کودکان و نوجوانان فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی همچنین از افتتاح نخستین سینمای کودک و نوجوان استان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان و بهره‌برداری از ساختمان جدید مرکز شماره ۶ کانون در منطقه الهیه مشهد در هفته ملی کودک خبر داد. به گفته وی، عملیات ساخت مرکز شماره ۴ کانون در سبزوار نیز با حمایت خیرین کتابخانه‌ساز آغاز شده است.

وی با اشاره به رشد فعالیت‌های کانون در یک سال و نیم اخیر گفت: ایجاد باشگاه‌های تخصصی چون باشگاه سیمرغ، باشگاه تصویرگری و باشگاه فراتئاتر، شناسایی و بورسیه نخبگان فرهنگی کودک و نوجوان و جذب خیرین، بخشی از حرکت رو به جلوی این نهاد فرهنگی است.

حسین پور افزود: هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۲ مهر برگزارمی‌شود و امسال بیش از ۱۱۶ برنامه فرهنگی، هنری و علمی در سراسر استان اجرا خواهد شد. طرح «بی‌قرار و دیدار» برای میزبانی زائران نوجوان، نصب تابلوهای راهنمای مراکز کانون در معابر با همکاری شهرداری و رونمایی از اپلیکیشن کاربردی «کانونیوم» از جمله برنامه‌های شاخص است.

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی با اشاره به تفاهم‌نامه کانون با آستان قدس رضوی گفت: نخستین مرکز سیار کانون در حرم مطهر امام رضا(ع) به‌زودی شروع به کار می‌کند و همزمان جشنواره فرهنگی «نغمه‌های دلنشین» ویژه لالایی‌ها و مفاهیم مرتبط برگزار خواهد شد. همچنین دو مرکز سیار دیگر به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان با نیازهای خاص ظرف یک ماه آینده افتتاح می‌شود.

