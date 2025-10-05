به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عزیزی در رابطه با اقدامات انجام شده اداره ایمن راه در جهت ارتقاء ایمنی محورها، گفت: در نیمه نخست سال جاری اقدامات مهمی در این حوزه صورت گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها، پروژه اجرای سیستم روشنایی در نقاط حادثه‌خیز استان شامل تقاطع جلال‌آباد(ورودی فراغه) با اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است.

وی افزود: در ۶ ماه گذشته انواع خط‌کشی سرد محورها به طول ۳۲۵۰ کیلومتر انجام شده است که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال به ۶۵۰۰ کیلومتر افزایش یابد.

این مقام مسئول همچنین از اجرای شیار لرزاننده در شبکه راه‌های استان به طول ۵۴۲۰۰ متر خبر داد و گفت: شیارهای لرزاننده معمولاً در حاشیه جاده‌ها و یا بین خطوط استفاده می‌شوند تا رانندگانی که از مسیر اصلی منحرف می‌شوند، متوجه انحراف خود شوند. صدای لرزشی که توسط این شیارها تولید می‌شود، به عنوان هشداری برای راننده عمل می‌کند.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، ادامه داد: اداره ایمنی راه‌های استان یزد در ۶ ماهه نخست سال جاری، تمرکز ویژه‌ای بر تکمیل زیرساخت‌ها و علائم هشداردهنده داشته است که از جمله آن عبارت است از نصب چشم‌گربه‌ای به طول ۱۵۰ کیلومتر، مرمت، نصب و جمع‌آوری انواع حفاظ به طول ۱۱ هزار و ۲۸۶ متر، نصب بالغ بر ۹۶۰۰ عدد علائم اخطاری و انتظامی، نصب ۹۵۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی به منظور راهنمایی کاربران.

عزیزی گفت: در جهت جلوگیری از واژگونی و کاهش آسیب و خسارت خودروهایی که از محور منحرف می‌شوند، عملیات اصلاح شیب شیروانی و ملایم سازی شب جاده‌ها به طول ۷۶ کیلومتر انجام شده است.

وی افزود: ایمن‌سازی ۴۸ عدد دماغه، اجرای سه کیلومتر روشنایی طولی، شش مورد روشنایی نقطه‌ای، هفت مورد رفع نقاط حادثه‌خیز نیز از دیگر اقدامات اداره ایمنی راه در ۶ ماه گذشته بوده است که نشان از عزم جدی مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد برای تضمین سفری بدون حادثه برای هموطنان است.