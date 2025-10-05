  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

لک علی آبادی: بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با بیان اینکه بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند، گفت: امروز مردم برای دریافت وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله لک علی آبادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: امروز مردم برای دریافت وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف بمانند و گرفتار بروکراسی پیچیده اداری شوند و در نهایت هم به نتیجه نمی‌رسند.

وی بیان کرد: بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند و با تسهیل شرایط، روند پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنند. بانک‌ها باید در خدمت مردم باشند، نه اینکه با بستن حساب‌ها و ایجاد مانع در مسیر تسهیلات، موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی شوند.

زهرا علیدادی

