به گزارش خبرنگار مهر، روح الله لک علی آبادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: امروز مردم برای دریافت وام ازدواج، اشتغال یا فرزندآوری باید ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف بمانند و گرفتار بروکراسی پیچیده اداری شوند و در نهایت هم به نتیجه نمی‌رسند.

وی بیان کرد: بانک‌ها چوب لای چرخ مردم نگذارند و با تسهیل شرایط، روند پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنند. بانک‌ها باید در خدمت مردم باشند، نه اینکه با بستن حساب‌ها و ایجاد مانع در مسیر تسهیلات، موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی شوند.