به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از پاسخ رسمی حماس به طرح آتش بس ۲۰ ماده ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، موجی از سردرگمی در صحنه سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی ایجاد شد. این سردرگمی عمدتا در انتقاد از دونالد ترامپ و تمسخر ذوق زدگی وی از پاسخ حماس از طریق انتشار برخی کاریکاتورها در وابسته نشان دادن او به جنبش حماس خود را نشان داده است.

باراک راوید، یکی از مشهورترین روزنامه‌نگاران صهیونیست و خبرنگار کانال ۱۲ و وب‌سایت آمریکایی آکسیوس، فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی واکنش ترامپ را پیش‌بینی نمی‌کرد.

شبکه صهیونیستی کان نیز ترامپ را متهم کرد که به اعتبار اسرائیل لطمه می‌زند، در حالی که تل آویو در حال حاضر نمی‌تواند بگوید که پاسخ حماس برایش غیرقابل قبول است.

از سوی دیگر، امیر بحبوط، خبرنگار نظامی وب‌سایت والا، اقدام حماس را «جنگ روانی» و «انداختن توپ به زمین آمریکا و اسرائیل» توصیف کرده است.

نوام امیر تحلیلگر و روزنامه‌نگار صهیونیست معتقد است بود که پاسخ حماس توپ را به زمین ترامپ انداخته است. این همان چیزی بود که خبرنگار کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز به آن اشاره کرده و گفت که ترامپ پس از اینکه علناً از اسرائیل خواست حملات در نوار غزه را متوقف کند، در «دام بیانیه حماس» افتاد.

خبرنگار شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به همین علت گفت: حماس از اتفاقات اخیر پیروز خارج شد.

وب‌سایت روزنامه یدیعوت آحارونوت با ابراز خشم از خوشحالی ترامپ در ازای پاسخ حماس نوشت که ترامپ رژیم صهیونیستی را در ازای دریافت جایزه صلح نوبل فروخت.

آلموگ بوکر، خبرنگار امور سیاسی کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با اشاره به تناقض‌های موجود در طرح ترامپ و پاسخ حماس نوشت که طرح ترامپ، نیروی بین‌المللی را ذکر کرده، ولی حماس از دولت تکنوکرات فلسطینی صحبت می کند. طرح ترامپ آزادی همه اسرا ظرف ۷۲ ساعت را خواستار است، اما پاسخ حماس شرط خروج ارتش اسرائیل از غزه را برای ازادی اسرا مطرح کرده است. ترامپ خلع سلاح حماس را می خواهد، اما حماس در بیانیه رسمی خود هیچ واکنشی به این بند نداشته است.

سلیمان مسوده، دیگر خبرنگار صهیونیست شبکه کان، نیز نوشت که حماس عملاً پاسخی نداده است که طرح ترامپ را می پذیرد، بلکه خواستار مذاکره بر سر اکثر بندها شده است. حماس برخلاف درخواست ترامپ، خلع سلاح نوار غزه یا کنار گذاشتن سلاح خود را رد می‌کند. وی افزود که ترامپ اسرائیل را در تنگنا قرار داده است، به طوری که اکنون نمی‌تواند بگوید که پاسخ حماس برایش غیرقابل قبول است.