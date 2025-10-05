به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت گیمینگ در سالهای اخیر تبدیل به یکی از بزرگترین و پررونقترین صنایع سرگرمی در جهان شده است و در این میان، رقابتها و رویدادهای گیمینگ بهطور فزایندهای بهعنوان ابزارهایی برای معرفی استعدادها و افزایش سطح مهارتهای بازیکنان مطرح شدهاند. با این حال، حضور زنان در این عرصه، هرچند در حال رشد است، همچنان با چالشهایی مواجه است.
یکی از نوآوریهای جذاب و مهم در این زمینه، برگزاری مسابقات گیمینگ ویژه زنان است. این رویدادها، که در برخی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه با استقبال گستردهای روبهرو شدهاند، به زنان این امکان را میدهند تا در فضایی تخصصی و رقابتی وارد دنیای گیمینگ حرفهای شوند و مهارتهای خود را در برابر دیگران به نمایش بگذارند. مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک) در تازهترین گزارش پژوهشی خود با این نگاه، به این موضوع و اهمیت آن پرداخته و نگاهی به تجربههای بینالمللی در این حوزه داشته است.
گزارش موردنظر با این رویکرد که توانمندسازی زنان در این حوزه نه تنها به ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای سطح مهارتها منجر میشود، بلکه زمینهساز شکلگیری جوامع خالق و متنوع در صنعت گیم نیز هست، به جای خالی رویدادهای اختصاصی برای بانوان در ایران نیز اشاره کرده است. چرا که حضور زنان ایرانی در عرصه گیمینگ، هرچند محدود، اما نشاندهنده پتانسیل و انگیزه بالای آنان است؛ پتانسیلی که اگر در بستری هدفمند و حمایتی قرار گیرد، میتواند به تحولی چشمگیر در فضای داخلی منجر شود.
این گزارش به بررسی نمونههایی از کشورهای مختلف که مسابقات گیمینگ ویژه زنان را برگزار کردهاند، پرداخته است تا بتواند دورنمایی جامع از تحولات جهانی در این زمینه و تحلیل دلایل موفقیت و چالشهای این رویدادها در سراسر دنیا ارائه دهد. این بررسیها میتوانند چشماندازی از فرصتها و چالشهایی که ممکن است در صورت راهاندازی چنین مسابقاتی در کشورهایی مانند ایران بهوجود آید، فراهم کنند.
به انگیزه تهیه این گزارش در مرکز تحقیقات بازیهای دیجیتال (دایرک) بنیاد ملی بازیهای رایانهای شاید ارائه این سابقه هر چند محدود، از اختصاص سهمی از برگزاری دو دوره لیگ قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران در رشته eFootball به بانوان ( پنجمین و هفتمین دوره) بتواند به تحلیلگران و علاقهمندان این حوزه کمک کنند تا با نگاهی دقیقتر به وضعیت فعلی و آینده مسابقات گیمینگ ویژه زنان در کشور، به جایگاه بانوان در این بخش نیز توجه کنند. چرا که در دوره پنجم و هفتم جام قهرمانان بازیهای ویدئویی ایران که همه ساله توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار میشود، در بخشی ویژه مسابقات بانوان در رشته eFootball با جوایز اختصاصی نیز برگزار شد.
متن کامل این گزارش را از طریق این پیوند قابل مشاهده است.
نظر شما