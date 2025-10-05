۶ ماه تا یک سال حبس در انتظار متخلفان خودروهای پلاک مخدوش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا، امروز در جلسهای که با حضور پیشکسوتان، همکاران راهور و دانشجویان برگزار شد، با قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی و یادآوری مقام شهدا، نقش پلیس راهنمایی و رانندگی را نه تنها یک وظیفه انتظامی بلکه یک فریضه دینی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: تابلوی پلیس راهنمایی و رانندگی، تجلی امر به معروف و نهی از منکر است؛ ما آموزش میدهیم، توجیه میکنیم و به سمت اجرای قانون هدایت میکنیم.
وی با اشاره به گزارشها و دستاوردهای راهور در سالهای اخیر، بر سه محور اصلی تاکید کرد: تقدیر از کارکنان، توسعه نوآوریها و توجه ویژه به رانندگان در سطوح مختلف.
سردار رضایی از حضور فعال مأموران راهور در شرایط سخت جوی (گرما و سرما) و ایثار آنان تقدیر کرد و گفت این عزیزان «مجاهد» و «فداکار» ملتاند که آسایش مردم را بر آسایش خود مقدم میدارند.
قانون بازدارنده از هشدار تا پیگیری در مجلس
جانشین فرمانده فراجا بارها بر ضرورت بازدارنده شدن قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و خطاب به نمایندگان مجلس خواست لایحهای تهیه و تصویب شود که ساز و کار قانونی را بازدارنده کند.
وی با بیان اینکه مدیریت صرفاً واکنشی و ایجاد اورژانس کارساز نیست، گفت: اگر پیچ خطرناکی داریم، رفع ساختار فنی آن ضروری است؛ قانون هم باید طوری باشد که تخلف از انجام آن صرفه نداشته باشد اگر با پنج نفر محکم برخورد شود، پنجهزار نفر دیگر از تخلف باز میمانند.
سردار رضایی افزود که آمار جانباختگان و مصدومین جادهای «چند ده هزار» است و هزینههای جانی و مالی بسیار سنگین است؛ از همین رو بازبینی قوانین و افزایش بازدارندگی کیفری و انتظامی ضرورت دارد.
فرهنگسازی پیوسته از مدارس تا جامعه
وی تجربه موفق فرهنگسازی استفاده از کمربند ایمنی را مثال زد و بر لزوم استمرار آموزشها تاکید کرد: این تذکرات نباید مقطعی باشد؛ باید در مدارس ابتدایی و متوسطه گنجانده شود و طرحهایی مانند «پلیسیار» و طرحهای تابستان و نوروز به برنامههای سالانه تبدیل شوند.
سردار رضایی خواستار تشکیل دبیرخانه و کارگروههای میانسازمانی برای پیگیری و اجرای مستمر این برنامهها شد.
هوشمصنوعی راهور باید پیشرو باشد
از دیگر محورهای برجسته سخنان سردار رضایی، لزوم استفاده گسترده از هوشمصنوعی در پلیس راهور بود.
وی با اشاره به تجربهای که در اصفهان آغاز شده و خروجی اولیه آن، تأکید کرد: هوش مصنوعی باید در پلیس راهور شعلهور شود و در موضوعات مختلف از جمله مدیریت ترافیک، خدمات صدور گواهینامه، شمارهگذاری و تحلیل دادههای تصادفی بهعنوان ابزاری مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
زیرساخت، مهندسی جاده و پیشگیری فنی
قائممقام فرمانده فراجا با انتقاد از راهحلهای صرفاً واکنشی گفت: «پیشگیری فنی بهتر از مدیریت پس از وقوع است؛ بهجای آنکه همیشه اورژانس و آتشنشانی در پایین پیچ مستقر کنیم، باید آن پیچ را اصلاح کنیم تا خودرو سقوط نکند.» او خواستار شناسایی نقاط پرحادثه و پیگیری اصلاح زیرساختی این محورها شد.
ساماندهی موتورسیکلتها و مقابله با خودروهای «شوتی»
سردار رضایی ساماندهی موتورسیکلتها را از وظایف ذاتی راهور خواند و گفت بخش مهمی از تلفات درونشهری در تهران به عدم رعایت مقررات موتورسواری باز میگردد.
وی هشدار داد که تساهل و ترحم بیجا، قانون را ضعیف و بیاثر میکند و خواستار اجرای قاطعتر قوانین در این باره شد.
این مقام مسئول گفت: خودروهای «شوتی» و متخلف که امنیت ترافیکی را بر هم میزنند خط قرمز پلیساند.
پیشنهاد مجازات حبس برای متخلفان پلاک مخدوش و خودروهای فاقد پلاک
جانشین فرمانده فراجا به موضوع پلاکهای مخدوش و وسایل نقلیه فاقد پلاک پرداخت و اعلام کرد: برابر قانون هر وسیله نقلیه باید پلاک داشته باشد و پیشنهاد کرد برخوردهای جدیتری از جمله مجازاتهای تا «شش ماه تا یک سال حبس» برای وسایل نقلیه فاقد پلاک یا با پلاک مخدوش اعمال شود تا از ارتکاب جرایم مرکب پیشگیری شود.
سردار قاسم رضایی در جمعبندی تأکید کرد: برای کاهش تلفات و خسارات ترافیکی دو محور «قانون بازدارنده» و «فرهنگسازی مستمر» باید همزمان پیگیری شوند؛ در کنار آن، استفاده از فناوریهای نوین بهویژه هوشمصنوعی، توجه به زیرساختها و ساماندهی موتورسیکلتها از دیگر اولویتهاست.
وی از همه دستاندرکاران خواست تا دبیرخانهای برای پیگیری این برنامهها تشکیل دهند تا دستاوردها در هفته انتظامی سال آینده ملموس شود.
در پایان، سردار رضایی ضمن سپاس از حضور پیشکسوتان، جوانان و کارکنان زحمتکش پلیس، برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و تعجیل در فرج حضرت بقیهالله دعا کرد و جلسه با قرائت صلوات پایان یافت.
