به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته ششم بیست و پنجمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال و چادرملو در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت. هادی حبیبی نژاد(۶۹) برای چادرملو و منیرالحدادی(۷۱) برای استقلال گل زدند.

خسرو حیدری در نشست خبری این دیدار گفت: بازیکنان ما همدل شده بودند که این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. البته می دانستیم که در زمینی بازی خواهیم کرد که بعید می دانم برای فوتبال باشد در سال ۲۰۲۵. وقتی داشتیم گرم می کردیم جلوی دروازه طوری چمن کنده شد که مربی ما تمرین را رها کرد. نمی دانم چه اصراری است که روی این زمین ها بازی شود.

وی ادامه داد: ما خیلی خوب جنگیدیم و دوندگی زیادی داشتیم. تیم چادرملو بیشترین اتلاف وقت را داشتند که من به داور چهارم گفتم باید ۱۵ دقیقه وقت اضافه بگیرد. این برای فوتبال زیبنده نیست که چنین اتلاف وقتی صورت بگیرد. در ۳۰ دقیقه آخر استقلال واقعی بودیم که دور از انتظار هم نیست. هواداران خیلی عصبانی بودند و فقط به برد فکر می کردند.

مربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر این که همه تیم های لیگ برتر بد عمل کرده اند گفت: این که هیچی تیمی در پایان هفته ششم به ۱۰ امتیاز نرسیده است نشان می دهد که کیفیت لیگ پایین است و این مشکل فقط برای استقلال نیست.

حیدری ادامه داد: از همه هواداران استقلال می خواهم که از ساپینتو حمایت کنند چرا که می توانیم استقلال واقعی باشیم. از نتیجه راضی نیستیم اما امیدوارکننده کار کردیم و اگر هواداران حمایت کنند قطعا بهتر خواهیم داشت. بازیکنان ما در حال هماهنگ شدن هستند و این امیدواری را می دهیم که این تیم روز به روز بهتر شود.

حیدری افزود: در دوره گذشته هم ساپینتو در هفته های ابتدایی نتایج خوبی نگرفت اما در ادامه شرایط بهتر شد. این بار هم اطمینان می دهم که استقلال شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.

مربی تیم فوتبال استقلال در ادامه نشست خبری از عملکرد تیمش دفاع کرد و گفت: همانطور که گفتم هم تیم ها بد عمل کرده اند و اگر اینطور باشد باید سرمربی همه آنها عوض شوند. مهم این است که تیم ما روز به روز بهتر می شود. سطح انتظار هواداران بالا رفته است و همیشه به آنها حق می دهیم و گردنمان از مو نازکتر است. هر چه بگویند حق دارند.