حمزه زاده: مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزهزاده، روز دوشنبه در مراسم افتتاح مجتمع اقامتی ضمن اشاره به ظرفیتهای غنی گردشگری شهرستان اسکو گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع و با زیربنای ۴۰۰ مترمربع احداث شده و دارای ۵ باب سوئیت سنتی با ظرفیت اقامت ۱۵ نفر است که با رویکردی بومی و همسو با معماری سنتی منطقه طراحی شده است.
او ادامه داد: سرمایهگذاری این طرح توسط دهیاری روستای عنصرود و با حمایت و پشتیبانی بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان اسکو صورت گرفته است و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز بر روند طراحی و اجرای آن نظارت داشته است.
حمزهزاده ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری اظهار کرد: طرحهایی از این دست، با اتکا به ظرفیتهای بومی و سرمایهگذاری محلی، ضمن اینکه به رونق اقتصادی منطقه کمک میکنند، الگویی از توسعه پایدار گردشگری را نیز به نمایش میگذارند. الگویی که در آن، به معماری سازگار با هویت منطقه توجه میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه روستای عنصرود از جمله مناطق مستعد گردشگری در شهرستان اسکو است، افزود: وجود جاذبههای طبیعی همچون چشمهها و چشماندازهای کوهستانی در کنار معماری سنتی روستا، زمینه مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده و احداث چنین مجموعههایی، حلقه اتصال گردشگری طبیعی با گردشگری اقامتی و فرهنگی در منطقه است.
او در پایان با تأکید بر تداوم حمایت از پروژههای مشارکتی گفت: ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان شرقی در راستای تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید، آماده همکاری با بخش خصوصی، دهیاریها و نهادهای محلی برای ایجاد زیرساختهای اقامتی و رفاهی در دیگر مناطق مستعد استان است.
نظر شما