زمانی: ۲۸ هزار محموله آرد بین واحدهای خبازی استان زنجان توزیع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی با اشاره به اینکه حمل آرد توسط شرکت معتبر حمل و نقل انجام می‌شود، اظهار کرد: ۲۸ هزار و ۶۲۸ محموله در قالب یک میلیون و ۴۳۳ هزار کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد به واحدهای نانوایی بربری، سنگک، لواش و ... در قالب آرد نوع یک، نوع دو توزیع شده است.

مدیرکل غله و خدما ت بازرگانی استان زنجان گفت: ۲۸ هزار و ۶۲۸ محموله آرد به واحدهای خبازی سطح استان زنجان در ۶ ماهه اول سالجاری حمل و توزیع شده است.

زمانی بیان کرد: آردهای توزیع شده از طریق کارخانجات آردسازی سطح استان، تامین و بدست نانوایان عزیز زنجانی می رسد.

وی تصریح کرد: آردهای مصارف واحدهای نانوایی توسط ۶ کارخانه آرد سازی در استان زنجان تولید می شود و به وسیله شرکت‌های حمل و نقل توزیع می‌شود.