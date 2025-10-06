به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با اشاره به توزیع انواع کود کشاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریور، در مجموع ۷۰ هزار تن انواع کود کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس برای استان همدان تدارک شده که از این مقدار، بیش از ۶۳ هزار تن تحویل بهره‌برداران شده و حدود هفت هزار تن نیز در انبارهای سازمانی استان ذخیره و آماده توزیع است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت افزود: کودهای عرضه‌شده یارانه‌ای بوده و ۵۶ درصد هزینه تمام‌شده توسط دولت پرداخت می‌شود؛ کشاورزان تنها ۴۴ درصد هزینه را متقبل می‌شوند که این امر موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش انگیزه استفاده از نهاده‌های استاندارد شده است.

وی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با به‌کارگیری ۱۰۴ کارگزار و عامل فروش، نهاده‌ها را در نزدیک‌ترین نقطه به کشاورزان عرضه می‌کند، گفت: شبکه گسترده توزیع، سرعت و دقت خدمت‌رسانی را افزایش داده است.

الیاسی کیفیت کودهای توزیعی را «خط قرمز» این شرکت دانست و تصریح کرد: تمامی محموله‌های کود کشاورزی در مبدأ و مقصد نمونه‌برداری شده و برای آزمایش به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده‌های کشاورزی در کرج ارسال می‌شود؛ تنها در صورت تأیید کیفیت و اصالت، کودها به کشاورزان تحویل می‌گردد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان عنوان کرد: بدون استثنا از تمام محموله‌های وارده نمونه‌برداری می‌شود و همین رویکرد سبب اعتماد کامل بهره‌برداران به کودهای دارای آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شده است.