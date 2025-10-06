یرنامه تاکتیکی تیم ملی ایران در نخستین تمرین گروهی

به گزارش بخش رسانهای تیم ملی، ملیپوشان در ابتدای تمرین با حضور در سالن بدنسازی مجموعه پک، به مدت ۲۰ دقیقه به انجام تمرینات هوازی پرداختند تا برای تمرین روی چمن آماده شوند.
پس از حضور در زمین تمرین، بازیکنان پس از انجام گرمکردنهای معمول، در قالب چهار گروه و با عبور از موانع تعیینشده، تمرین پاسهای کوتاه را انجام دادند. امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، در این بخش بر دقت در پاسدهی و اجرای صحیح تمرینات تأکید ویژهای داشت.
دروازهبانان نیز زیر نظر آلین، مربی دروازهبانان تیم ملی، تمرینات اختصاصی خود را مرور کردند.
در ادامه، حفظ توپ در دو گروه جداگانه و اجرای برنامههای تاکتیکی در یکسوم زمین با استفاده از پنج دروازه، بخش بعدی تمرین بود.
دانیال اسماعیلیفر که به جای صالح حردانیِ مصدوم به تیم ملی دعوت شده است، امروز در تمرین حاضر شد و خود را به کادر فنی معرفی کرد.
بخش پایانی تمرین به بازی درونتیمی در قالب دو تیم آبی و نارنجی و در یک نیمه زمین اختصاص داشت.
در این تمرین شاداب و متنوع، مهدی محمدنبی نایبرئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیمهای ملی، اصغر مازیار و فرشاد فلاحتزاده از پیشکسوتان فوتبال کشور، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان نیز حضور داشتند.
فردا آخرین جلسه تمرین تیم ملی از ساعت ١٨:٣٠ در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال ایران برگزار میشود که حضور نمایندگان رسانههای گروهی در ١۵ دقیقه نخست تمرین آزاد است.
