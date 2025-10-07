نوری:اجرای برنامه تحول اداری جذب اعتبارات همدان را ۶۳ درصد افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پیش از ظهر سه‌شنبه، در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان همدان اظهار کرد: طی یک‌سال گذشته تدوین و اجرای نقشه جامع تحول اداری موجب رشد ۶۳ درصدی جذب اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌ها و همچنین جهش در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده است.

وی افزود: برگزاری نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی، نمایشگاه کارآفرینی زنان، صدور مجوز نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۰۰ مگاوات، کنفرانس گردشگری سلامت و نمایشگاه‌های صنایع دستی و گردشگری، بخشی از مسیر تحولی استان بوده است.

استاندار همدان با تأکید بر بهره‌وری به‌عنوان شاخصی کلیدی و هدف غایی مدیریت اجرایی، از ارتقای رتبه بهره‌وری استان از جایگاه ۳۱ به ۱۱ خبر داد و خواستار چابک‌سازی نظام اداری، یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در قالب نقشه جامع تحول و حضور مؤثر بخش خصوصی برای کاهش بار اجرایی دولت شد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود، اجرای سیاست‌های کلی نظام و سند برنامه هفتم را برای اصلاح واقعی نظام اداری استان ضروری خواند و پیشنهاد داد تلفیق سند آمایش سرزمین با نقشه جامع تحول اداری در دستور کار قرار گیرد.

وی تقویت سرمایه انسانی، ایجاد انگیزه در کارشناسان، عبور از روش‌های سنتی و حرکت به سمت دولت هوشمند را ارکان اصلی این تحول دانست.

ملانوری‌شمسی عنوان کرد: هدف‌گذاری‌ها باید مبتنی بر نیاز واقعی جامعه و شاخص‌های دقیق باشد نه صرفاً اعداد و رتبه‌ها و افزود ضعف انگیزشی و کمبود پشتیبانی مالی کارشناسان می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها اثر مستقیم بگذارد.

استاندار همدان در پایان بر اطلاع‌رسانی شفاف، تعیین مسئولیت مصوبات، پیگیری مستمر، کاهش و ادغام شوراهای مشابه و استفاده از تجربه مدیران خط مقدم تأکید و ابراز امیدواری کرد اجرای این اصلاحات، معنای واقعی تحول را در مدیریت اجرایی استان محقق سازد.