امامی:مشارکت خیرین در ۱۰۲ پروژه تامین آب پایدار روستایی در خراسان رضوی

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشارکت افراد خیر و واقف آب در ۱۰۲ پروژه در دست اجرای تامین آب پایدار روستایی در استان خراسان رضوی خبرداد و اظهار کرد: عملیات آبرسانی به این روستاها با حدود ۱۰۰هزار نفر جمعیت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شروع شده است و تاکنون ۷۰روستا از آب شرب پایدار برخوردار شده اند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد: خیرین آبرسان برای تحقق این مهم نسبت به خرید و تحویل ۱۱۹هزار و ۱۵۰متر لوله پلی اتیلن در اندازه های ۶۳تا ۱۶۰میلیمتر اقدام و ساخت سه مخزن به حجم ۹۰ متر مکعب و یک مخزن ۲۰ مترمکعبی را تقبل کردند.

وی احداث ۱۰ باب حوضچه شیرآلات، حفرو تجهیز یک حلقه چاه به عمق ۴۰ متر در روستای اسماعیل آباد و یک حلقه چاه در روستای مهلا حسین آباد و اجرا و بازسازی انشعابات ۲۶۰ مشترک آب در روستای خور شهرستان بردسکن را از اقدامات خیرین آبرسان در خراسان رضوی در سال جاری برشمرد و اعتبار صرف شده برای خرید ملزومات مورد نیاز اجرای پروژه های آبرسانی را جمعا ۳۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

امامی با تقدیر از همراهی افراد خیر و نیکوکار با این شرکت در تامین آب پایدار روستاهای محروم استان خاطر نشان کرد: پروژه های آبرسانی روستایی توسط شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اجرا و نظارت می شود.