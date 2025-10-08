افزایش دما و وزش باد شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی، وضعیت جوی استان تا پایان هفته بهطور نسبی پایدار خواهد بود و آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی نقاط استان پدیده غبار انتظار میرود و دریا نیز آرام خواهد بود.
ملاحی همچنین اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه دمای هوا بهطور محسوسی افزایش پیدا می کند و وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک در استان خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: از عصر جمعه با تغییر جهت جریانات جوی، روند افزایش ابرها آغاز میشود و از اواخر وقت جمعه و روز شنبه بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد.
کارشناس هواشناسی گلستان به مردم توصیه کرد در روزهای وزش باد شدید مراقب باشند و در مناطق مستعد گردوخاک احتیاطهای لازم را انجام دهند.
نظر شما