به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز مشاوره آرامش در علی آباد کتول از نقش مؤثر مراکز مشاوره در کاهش پرونده‌های قضایی خبر داد.

وی افزود: بیش از هزار و ۲۰۰ مرکز مشاوره در سراسر کشور فعال است و حدود هزار و ۸۵۰ مشاور و مددکار در این مراکز به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

منتظرالمهدی با اشاره به عملکرد شش ماهه اول سال جاری، گفت: در این بازه زمانی نزدیک به ۵۸۰ هزار پرونده به مراکز مشاوره ارجاع شده که پس از یک تا سه جلسه، نزدیک به ۷۰ درصد آنها به صلح و سازش ختم شده و از روند قضایی خارج شده‌اند. این آمار بیانگر اهمیت و کارآمدی گفتگو در حل اختلافات است.

وی تأکید کرد: ایجاد فضای مناسب برای گفتگو و شنیدن فعالانه، کلید اصلی موفقیت این مراکز است.

به گفته سخنگوی پلیس، بیش از نیمی از مشکلات افراد در همان جلسه نخست گفتگو تا حد زیادی برطرف می‌شود و توصیه اصلی مددکاران این است که به مراجعان اجازه دهند به راحتی حرف بزنند و احساساتشان را بیان کنند.

منتظرالمهدی افزود: استان گلستان با ثبت حدود ۱۵ هزار پرونده ارجاعی به این مراکز، بالاترین نرخ مصالحه با ۷۵ درصد موفقیت را داشته است که نشان‌دهنده تأثیر مثبت این خدمات در حفظ آرامش روانی و اجتماعی جامعه است.

وی تأکید کرد: سلامت روان شهروندان، پایه و اساس رفتارهای هنجارمند در جامعه است و فعالیت این مراکز گام مهمی در جهت حفظ این سلامت به شمار می‌آید.