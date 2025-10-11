فرهود فرمند، بازیساز، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازیسازان مهاجر توضیح داد: «در حال حاضر مدیر یک گروه تلگرامی به نام جامعه بازیسازان هستم. حتی یک نسخه مشابه همین گروه را در پیامرسان «بله» ایجاد کردیم، با این امید که بتوانیم از طریق این پلتفرم برای پروژههای مختلف بازیسازان سرمایه جمعآوری کنیم. یکی از قابلیتهای کلیدی پیامرسان بله، ویژگیهای مالی و جمعسپاری آن است که واقعاً کارآمد به نظر میرسد. تصور کنید اگر امکان تراکنشهای مالی همراه با ارزهای دیجیتال نیز فراهم شود، ایرانیان مقیم خارج میتوانند از پروژههای داخلی حمایت مالی داشته باشند.»
آمار مهاجرت بازیسازان و چالشهای تحریمها
فرمند با اشاره به وضعیت مهاجرت بازیسازان افزود: «در گروه تلگرامی که مدیریت میکنیم، دو سال پیش یک نظرسنجی انجام دادیم و از میان حدود ۳۱۰ نفر شرکتکننده، نزدیک به ۲۰۰ نفر اعلام کردند که یا مهاجرت کردهاند، یا در حال مهاجرت هستند، یا اقدامات لازم برای اخذ ویزا را انجام میدهند. یکی از دلایل عمده این مهاجرتها، تحریمهایی است که به دلیل مسائل سیاسی و حمایت از اسرائیل علیه ایران اعمال شدهاند. این تحریمها باعث شده ما نتوانیم بهطور مستقیم به فروشگاههای آنلاین بینالمللی مانند اپاستور، گوگلپلی یا پلتفرمهایی همچون استیم دسترسی داشته باشیم.»
او درباره چالشهای همکاری با فروشگاههای بینالمللی توضیح داد: «علاوه بر مشکلات مذکور، این فروشگاهها مدارک مالی و مالیاتی بازیسازان را که باید خارج از ایران ثبت شده باشند، درخواست میکنند. به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه بازیسازی مجبور میشوند ایران را ترک کنند و در کشورهای دیگر مدارک موردنیاز را ارائه داده و تأییدیههای لازم را دریافت کنند تا بتوانند با این فروشگاههای بینالمللی همکاری کنند.»
هزینههای بالای تولید و محدودیت بازار داخلی
فرمند درباره هزینههای تولید و محدودیتهای مالی داخلی اظهار داشت: «بسیاری از بازیسازان، حتی آنهایی که در آستانه یادگیری یا ورود به دنیای بازیسازی هستند، از همان ابتدا به فکر مهاجرت و خروج از کشور میافتند. این به این معنا نیست که در داخل کشور نمیتوان موفق شد، اما هزینههای تولید بالا و تراکنشها و جابهجاییهای مالی محدود است، زیرا بازار داخلی ظرفیت محدودی دارد.»
او با اشاره به تفاوت بازار داخلی و بینالمللی توضیح داد: «وقتی به بازار بینالمللی دسترسی پیدا میکنید، به صدها میلیون مشتری بالقوه میرسید، در حالی که در ایران حتی در بهترین شرایط، تعداد دانلودها یا تراکنشهای موفق یک بازی با ارفاق به چند میلیون یا کمی بیشتر میرسد. این در حالی است که در سطح جهانی، این ارقام میتوانند به میلیارد برسند. این تفاوت بزرگ یکی از دلایل اصلی مهاجرت بازیسازان است.»
پیشینه شرکت سرگرمیهای نیو و موفقیتهای آن
فرمند درباره سابقه شرکت خود گفت: «شرکت سرگرمیهای نیو از پیشگامان صنعت بازیسازی در ایران بوده، به ویژه در حوزه بازیهای اورجینال و اصیل. فعالیت خود را از دهه ۷۰ شروع کردیم و اولین پروژه اورجینال آن «گوسفند ابرقهرمان» بود. با گذشت بیش از ۲۳ سال، این بازی هنوز هم میتواند محبوب کاربران خود باشد و مخاطبان همچنان به آن امتیازات بالا میدهند.»
او درباره مهاجرت اعضای تیم خود ادامه داد: «در سال ۱۳۹۰ که بازی «کوهنورد» را منتشر کردیم، دو یا سه نفر از تیم ما در همان سالها مهاجرت کردند. آن دوستان هنرمندان توانمندی بودند و در کمتر از پنج سال به کمپانی والت دیزنی پیوستند. در دوران بحران کرونا، خودم هم تأییدیهای از بریتانیا دریافت کردم، اما به دلیل شرایط خاص آن زمان و محدودیتهای ناشی از همهگیری نتوانستم مهاجرت کنم. اگر رفته بودم، شتابدهندهای که با آن در ارتباط بودم، به بانکی در انگلیس متصل بود که مشخص شد از حامیان اسرائیل در تأمین سلاح است. خوشحالم که به آن شتابدهنده ملحق نشدم.»
اهمیت نخبگان علمی و فرهنگی برای کشور
فرمند درباره اهمیت نخبگان علمی و فرهنگی تأکید کرد: «این تجربهها نشاندهنده اهمیت خروج نخبگان از کشور است. این اتفاق فرصتهایی برای دشمنان کشور ایجاد میکند تا از استعدادها و تواناییهای این افراد بهرهبرداری کنند. ارتش یک کشور تنها شامل نیروهای نظامی بومی نیست؛ نخبگان علمی و فرهنگی نیز بخشی از قدرت ملی کشور هستند. اگر این استعدادها مورد حمایت و رشد قرار نگیرند، به مولدی تبدیل میشوند که دیگران از انرژی آنها بهرهبرداری میکنند. حتی اگر برخی نخبگان تمایلی به بهرهبرداری نداشته باشند، عدم حمایت و فراهم نبودن بستر مناسب، آنها را در مسیرهایی قرار میدهد که منافع دیگری را تأمین میکند.»
او وضعیت مشابه هنرمندان آمریکایی را مثال زد: «میتوان این وضعیت را با شرایط هنرمندان آمریکایی مقایسه کرد؛ بسیاری از آنها نیز نمیخواهند منابع مالیاتیشان صرف سیاستهای کشورگشایی اسرائیل و آمریکا شود، اما سیستم موجود صدای آنها را نادیده میگیرد و چارهای ندارند.»
نبود برنامه حمایتی مستمر برای نخبگان
فرمند درباره مهاجرت هنرمندان و نخبگان کشور گفت: «در سالهای اخیر شاهد مهاجرت بسیاری از هنرمندان و نخبگان کشور بودهایم؛ افرادی که توانمندی و استعدادشان باعث درخشش آنها شده، اما گاهی به منابعی برای بهرهبرداری دیگران تبدیل میشوند. این افراد به حمایت نیاز دارند، اما متأسفانه مدیریتی که بتواند از این ظرفیتها بهدرستی استفاده کند، وجود ندارد.»
او با تأکید بر نبود برنامه حمایتی افزود: «ما بارها در جشنوارههای مختلف با نخبگان آشنا میشویم، به آنها جایزه میدهیم، اما هیچ برنامه مشخص یا ساختاری برای حمایت مستمر از آنها وجود ندارد تا بتوانیم از توانمندیهایشان برای تولید ثروت و پیشرفت اجتماعی بهرهبرداری کنیم. وقتی چنین برنامهای نباشد، این افراد مجبور میشوند خودشان برای آیندهشان برنامهریزی کنند.»
پروژه جدید برند محیطبان محیطبانان
فرمند درباره پروژه جدید شرکت گفت: «ما یک پروژه جدید برای برند «محیطبان محیطبانان» آماده کردهایم. این برند میزبان «نیواح» و «نیلا»، دو ابرقهرمان محیط زیستی ایرانی است. محصولاتی که عرضه خواهیم کرد، گروه سنی کودکان و بزرگسالان را شامل میشود و همانند کتاب تحسینشده «خاطرات محیطبان محیطبانان» به برخی از بزرگترین بحرانهای زیستمحیطی و واقعی ایران میپردازد.»
