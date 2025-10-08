خجسته پور: مهلت استعفای مدیران داوطلب انتخابات شوراها تا ۲۷ مهرماه است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله خجستهپور، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت:
مطابق این قانون، داوطلبینی که در مسئولیتهای مدیریتی قرار دارند و مشمول الزام استعفا پیش از ثبتنام هستند، باید سه ماه قبل از پایان مهلت ثبتنام استعفای خود را ارائه دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه پایان مهلت ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها ۲۷ دیماه است، افرادی که در جایگاههای مدیریتی قرار دارند و قصد شرکت در این انتخابات را دارند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۷ مهرماه استعفای خود را به صورت تأییدشده دریافت و ارائه کنند.
نظر شما