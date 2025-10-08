  1. استانها
خجسته پور: مهلت استعفای مدیران داوطلب انتخابات شوراها تا ۲۷ مهرماه است

تهران- سرپرست اداره کل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران اعلام کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها، مهلت استعفای مدیران داوطلب انتخابات شوراها تا ۲۷ مهرماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته‌پور، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت:

مطابق این قانون، داوطلبینی که در مسئولیت‌های مدیریتی قرار دارند و مشمول الزام استعفا پیش از ثبت‌نام هستند، باید سه ماه قبل از پایان مهلت ثبت‌نام استعفای خود را ارائه دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها ۲۷ دی‌ماه است، افرادی که در جایگاه‌های مدیریتی قرار دارند و قصد شرکت در این انتخابات را دارند، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۷ مهرماه استعفای خود را به صورت تأییدشده دریافت و ارائه کنند.

