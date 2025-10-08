به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت تعامل میان سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی گفت: یکی از ویژگیهای مثبت جلسات آن است که مجموعهای از نهادهای دولتی و تشکلهای مردمی کنار هم قرار میگیرند و درک مشترکی ایجاد میشود. وقتی در سیستم اجرایی نیستید، تصویر دیگری از مسائل دارید و گمان میکنید همه اتفاقات به آسانی رقم میخورد، در حالی که اینطور نیست.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع کودکان بازمانده از تحصیل افزود: تحلیل وضعیت این کودکان پیچیده است و برای بازگرداندن هر کودک به چرخه آموزش باید برنامهریزی دقیق انجام شود. اولین گام شناخت درست علت بازماندگی و شناسایی محل حضور دانشآموز است. کارگروههای مشترک تشکیل شده از ظرفیتهای مختلف استفاده میکنند و تاکنون گامهای مثبت خوبی برداشته شده است. به عنوان نمونه، سال گذشته توانستیم ۳۰ هزار دانشآموز دوره اول ابتدایی را به چرخه آموزش بازگردانیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این جلسات باید ادامه یابد تا موانع مشارکت سازمانهای مردمنهاد شناسایی و ظرفیتهای آنان به درستی به محل و مخاطب مناسب متصل شود. نمونهای از این اقدامات، درمان ۲۶ دانشآموز بود که به دلیل مشکلات پزشکی و ظاهری از مدرسه بازمانده بودند و با مداخله پزشکان متخصص، دوباره به چرخه آموزش بازگشتند.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در حل مسائل آموزشی گفت: دلایل بازماندگی کودکان متنوع است؛ برخی به دلیل شرایط خانوادگی، برخی فقر، بیکاری یا نبود امکانات آموزشی هستند. با همکاری و استفاده از ظرفیتهای مردمی میتوانیم گامهای بلند و مؤثری در بازگرداندن کودکان به مدارس برداریم
نظر شما