خبر ظفرقندی برای پرداخت بدهی دارو و تجهیزات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، در افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شهرآفتاب، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاهها در حوزه سلامت با توجه به شرایط کشور، نشان میدهد پرچم سلامت بالاست است.
وی افزود: آن چیزی که در هر نمایشگاه حوزه سلامت مهم است، ارتقای کیفیت محصولات به همراه کمیت است.
وزیر بهداشت گفت: در حوزه سلامت، موضوع کیفیت بسیار مهم است و راه موفقیت در صنعت تجهیزات پزشکی، تعامل مستمر با صحنه بالینی و پیدا کردن اشکالات و رفع آنها است.
وی افزود: شاخص ارتقای کیفیت این است که پذیرش بازار و صادرات را افزایش دهیم.
ظفرقندی ادامه داد: من با خیلی از وزرای کشورهای منطقه گفتگو می کنم و از ما درخواست صادرات محصولات ایرانی و البته انتقال تکنولوژیهای مربوطه را دارند.
وی افزود: در همین هفته جلسهای با رئیس بانک مرکزی داشتیم و مباحث ارزی و تسهیلات مورد بحث قرار گرفت و توافقاتی خوبی انجام شد و قرار شد در بحث تامین منابع حوزه سلامت کوتاهی نشود.
وزیر بهداشت گفت: روز گذشته جلسهای با حضور سران سه قوه تشکیل شد و منابع بسیار خوب برای دارو و تجهیزات در نظر گرفته شد.
