  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

عفو محکوم به قصاص در دامغان با گذشت اولیای دم

عفو محکوم به قصاص در دامغان با گذشت اولیای دم

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از عفو یک محکوم به قصاص نفس در دامغان خبر داد که در آستانه اجرای حکم قرار داشت، اما با گذشت اولیای دم از مجازات سلب حیات رهایی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان دامغان که در آستانه اجرای حکم قرار داشت، با گذشت اولیای دم از مجازات سلب حیات رهایی یافت. وی افزود: با تحقق این اقدام خداپسندانه، شمار موارد گذشت از قصاص نفس در استان سمنان از ابتدای امسال به شش فقره افزایش یافت.

وی اظهار داشت: در پی تلاش‌های پیگیرانه مسئولان قضایی و زندان دامغان، همراهی امام‌جمعه، صلح‌یاران و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان، رضایت اولیای دم در یکی از پرونده‌های قتل که تمامی مراحل قانونی را طی کرده و در آستانه اجرای حکم قرار داشت، اخذ شد و بدین‌ترتیب محکوم از مجازات سلب حیات نجات یافت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: محکوم این پرونده حدود پنج سال پیش مرتکب قتل شده بود و با گذشت بزرگوارانه اولیای دم، فرصت دوباره‌ای برای زندگی یافت؛ اقدامی که جلوه‌ای روشن از ترویج روح گذشت، رأفت اسلامی و اصلاح ذات‌البین در جامعه است.

اکبری با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان به توسعه فرهنگ صلح و سازش و عدالت ترمیمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با تلاش‌های مسئولان قضایی استان، اعضای شوراهای حل اختلاف، مددکاران، میانجی‌گران و صلح‌یاران در شهرستان‌های مختلف، شش فقره گذشت از قصاص نفس در استان سمنان تحقق یافته که بیانگر تعمیق فرهنگ عفو و گذشت در میان مردم مؤمن این استان پهناور است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان در زمینه گسترش فرهنگ گذشت و اصلاح ذات‌البین، در چارچوب سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و در اجرای رهنمودهای ریاست قوه قضاییه دنبال می‌شود و هدف آن اجرای تکالیف مندرج در برنامه جامع عملیاتی در مسیر تحقق عدالت همراه با کرامت انسانی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات است.

اکبری با قدردانی از تلاش‌های تمامی افراد و نهادهایی که در جلب رضایت اولیای دم در شهرستان دامغان نقش موثری ایفا کردند، گفت: استمرار این رویکرد در استان سمنان، علاوه بر تحقق عدالت و آرامش اجتماعی، به نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی منجر خواهد شد.

کد خبر 6616790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها