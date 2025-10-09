عفو محکوم به قصاص در دامغان با گذشت اولیای دم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان دامغان که در آستانه اجرای حکم قرار داشت، با گذشت اولیای دم از مجازات سلب حیات رهایی یافت. وی افزود: با تحقق این اقدام خداپسندانه، شمار موارد گذشت از قصاص نفس در استان سمنان از ابتدای امسال به شش فقره افزایش یافت.

وی اظهار داشت: در پی تلاش‌های پیگیرانه مسئولان قضایی و زندان دامغان، همراهی امام‌جمعه، صلح‌یاران و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان، رضایت اولیای دم در یکی از پرونده‌های قتل که تمامی مراحل قانونی را طی کرده و در آستانه اجرای حکم قرار داشت، اخذ شد و بدین‌ترتیب محکوم از مجازات سلب حیات نجات یافت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: محکوم این پرونده حدود پنج سال پیش مرتکب قتل شده بود و با گذشت بزرگوارانه اولیای دم، فرصت دوباره‌ای برای زندگی یافت؛ اقدامی که جلوه‌ای روشن از ترویج روح گذشت، رأفت اسلامی و اصلاح ذات‌البین در جامعه است.

اکبری با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان به توسعه فرهنگ صلح و سازش و عدالت ترمیمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با تلاش‌های مسئولان قضایی استان، اعضای شوراهای حل اختلاف، مددکاران، میانجی‌گران و صلح‌یاران در شهرستان‌های مختلف، شش فقره گذشت از قصاص نفس در استان سمنان تحقق یافته که بیانگر تعمیق فرهنگ عفو و گذشت در میان مردم مؤمن این استان پهناور است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان در زمینه گسترش فرهنگ گذشت و اصلاح ذات‌البین، در چارچوب سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و در اجرای رهنمودهای ریاست قوه قضاییه دنبال می‌شود و هدف آن اجرای تکالیف مندرج در برنامه جامع عملیاتی در مسیر تحقق عدالت همراه با کرامت انسانی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات است.

اکبری با قدردانی از تلاش‌های تمامی افراد و نهادهایی که در جلب رضایت اولیای دم در شهرستان دامغان نقش موثری ایفا کردند، گفت: استمرار این رویکرد در استان سمنان، علاوه بر تحقق عدالت و آرامش اجتماعی، به نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی منجر خواهد شد.