بازدیدوزیر ورزش و جوانان از سد حسنلو؛ احداث پیست حرفه ای رویینگ

به گزارش خبرنگار مهر،در این بازدید ظرفیتهای طبیعی، گردشگری و ورزشی این منطقه با هدف برگزاری اردوهای تیمهای ملی و توسعه ورزشهای آبی و طبیعتمحور مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان در بازدید از سد حسنلو نقده، پیشنهاد احداث پیست حرفهای روئینگ و کمپ تمرینی برای تیمهای ملی قایقرانی را بررسی کرد.
پیشنهاد احداث این پیست از سوی محسن شادی، قهرمان اسبق روئینگ آسیا و جهان، به وزیر ورزش ارائه شد. دنیامالی با استقبال از این طرح، اظهار کرد که فضای اطراف سد توسط کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارتخانه ارزیابی خواهد شد و در صورت مهیا بودن شرایط، تصمیمات جدی برای ساخت پیست به همراه اقامتگاه ورزشکاران اتخاذ میشود.
آذربایجان غربی با داشتن سدهای متعدد، به عنوان قطب اصلی قایقرانی و روئینگ ایران شناخته شده و ورزشکاران این رشته سالهاست تمرینات خود را پشت سدها انجام میدهند.
اجرای این طرح به ملیپوشان این امکان را میدهد که در پیستی مجزا و مناسبتر تمرین کنند و فضای تمرینی بهبود یابد. پیست پیشنهادی برای تمامی رشتههای قایقرانی نیز کاربرد خواهد داشت.
همچنین وزیر ورزش و جوانان که از روز گذشته به آذربایجان غربی سفر کرده از طرح های ورزشی استان نیز باید کرد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی از زورخانه در دست ساخت پوریای ولی در ارومیه بازدید کردند، پیش از این بازدید همچنین حاضران بر سر مزار شهید گمنام در مجموعه ورزشی غدیر حاضر شدند.
زورخانه پوریای ولی در مجموعه ورزشی ۶ هزار نفری غدیر ارومیه بنا شده و پیش بینی میشود در هفته تربیت بدنی یا اواخر آبانماه به بهرهبرداری برسد.
کار ساخت این زورخانه از ۸ ماه پیش آغاز شده و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون ۱۵ میلیارد تومان برای زورخانه پوریای ولی هزینه شده است.این زورخانه از تمامی استانداردهای لازم برخوردار بوده و ظرفیت ۲۵۰ تماشاگر را دارد.
نظر شما