حسینی: زندگی مومنانه در چارچوب تقوا مسیر تحقق «ایران قوی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با تأکید بر اهمیت زندگی مؤمنانه در چارچوب شرعی و اخلاقی اظهار داشت: زندگی مؤمنانه زمانی به حیات طیبه و بالندگی واقعی جامعه اسلامی منجر میشود که بر پایه تقوا و اخلاق استوار باشد.
وی با اشاره به شاخصهای کلیدی تحقق «ایران قوی» افزود: خودباوری ملی، وحدت اجتماعی، دیپلماسی هوشمند و اقتصاد مقاومتی از مهمترین عوامل در این مسیر به شمار میآیند.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: بازدارندگی همهجانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند مشارکت فعال مردم و مدیریتی مقتدر و اخلاقمحور از سوی دولت است.
امام جمعه زنجان همچنین نقش ایمان و همبستگی اجتماعی را در حفظ منافع ملی و ارتقاء جایگاه کشور در عرصه بینالملل برجسته دانست و گفت: بازسازی، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و تضمین معیشت اقشار آسیبپذیر مسئولیتی مشترک برای دولت و جامعه مدنی است که باید با برنامهریزی دقیق و همدلی انجام شود.
وی هفته اولیا و مربیان را فرصتی مغتنم برای تقویت پیوند خانه، مدرسه و مسجد عنوان کرد و افزود: این پیوند اساسی، زمینهساز رشد جامع فرزندان خواهد بود.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت تلاش استانهای مستعد از جمله زنجان در مسیر پیشرفت، خاطرنشان کرد: راه تحقق ایران قوی از طریق تقوا، مسئولیتپذیری اجتماعی، عدالت، بازسازی، دیپلماسی و اقتصاد مقاومتی میگذرد که باید همزمان با حفظ کرامت انسانی و نفی خشونت دنبال شود.
وی با بیان اینکه اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین به بنبست رسیده است، گفت: رژیم صهیونیستی با کشتار افراد بیدفاع از جمله کودکان، چهره زشت و خوی کثیف خود را به جهانیان نشان داده است.
امام جمعه زنجان در پایان به اهمیت رعایت تقوا پرداخت و گفت: تقوا بار سنگینی را از دوش فرد برمیدارد و پایهای مستحکم برای خانواده و جامعه فراهم میکند؛ جامعهای که بر اخلاق، مسئولیتپذیری و همدلی استوار باشد.
وی خانواده را نهاد اصلی نشر فضائل اخلاقی و تقوا معرفی و افزود: تربیت سالم و آگاهانه در خانوادهها، زمینهساز کنشگری اجتماعی مسئولانه جوانان و نوجوانان است.
حجتالاسلام حسینی درباره اهمیت حضور در نماز جمعه نیز بیان داشت: نماز جمعه نماد همبستگی عمومی و پیوند میان خانه، مسجد و عرصه عمومی است و حضور فعال خانوادهها در این فریضه، آموزش احترام به حقوق دیگران را به نسلهای آینده منتقل میکند.
