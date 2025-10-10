  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

حسینی: زندگی مومنانه در چارچوب تقوا مسیر تحقق «ایران قوی» است

زنجان- امام جمعه زنجان گفت: زندگی مومنانه زمانی به حیات طیبه و بالندگی واقعی جامعه اسلامی منجر می‌شود که بر پایه تقوا و اخلاق استوار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با تأکید بر اهمیت زندگی مؤمنانه در چارچوب شرعی و اخلاقی اظهار داشت: زندگی مؤمنانه زمانی به حیات طیبه و بالندگی واقعی جامعه اسلامی منجر می‌شود که بر پایه تقوا و اخلاق استوار باشد.

وی با اشاره به شاخص‌های کلیدی تحقق «ایران قوی» افزود: خودباوری ملی، وحدت اجتماعی، دیپلماسی هوشمند و اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین عوامل در این مسیر به شمار می‌آیند.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: بازدارندگی همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند مشارکت فعال مردم و مدیریتی مقتدر و اخلاق‌محور از سوی دولت است.

امام جمعه زنجان همچنین نقش ایمان و همبستگی اجتماعی را در حفظ منافع ملی و ارتقاء جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل برجسته دانست و گفت: بازسازی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و تضمین معیشت اقشار آسیب‌پذیر مسئولیتی مشترک برای دولت و جامعه مدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و همدلی انجام شود.

وی هفته اولیا و مربیان را فرصتی مغتنم برای تقویت پیوند خانه، مدرسه و مسجد عنوان کرد و افزود: این پیوند اساسی، زمینه‌ساز رشد جامع فرزندان خواهد بود.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت تلاش استان‌های مستعد از جمله زنجان در مسیر پیشرفت، خاطرنشان کرد: راه تحقق ایران قوی از طریق تقوا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، عدالت، بازسازی، دیپلماسی و اقتصاد مقاومتی می‌گذرد که باید همزمان با حفظ کرامت انسانی و نفی خشونت دنبال شود.

وی با بیان اینکه اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین به بن‌بست رسیده است، گفت: رژیم صهیونیستی با کشتار افراد بی‌دفاع از جمله کودکان، چهره زشت و خوی کثیف خود را به جهانیان نشان داده است.

امام جمعه زنجان در پایان به اهمیت رعایت تقوا پرداخت و گفت: تقوا بار سنگینی را از دوش فرد برمی‌دارد و پایه‌ای مستحکم برای خانواده و جامعه فراهم می‌کند؛ جامعه‌ای که بر اخلاق، مسئولیت‌پذیری و همدلی استوار باشد.

وی خانواده را نهاد اصلی نشر فضائل اخلاقی و تقوا معرفی و افزود: تربیت سالم و آگاهانه در خانواده‌ها، زمینه‌ساز کنش‌گری اجتماعی مسئولانه جوانان و نوجوانان است.

حجت‌الاسلام حسینی درباره اهمیت حضور در نماز جمعه نیز بیان داشت: نماز جمعه نماد همبستگی عمومی و پیوند میان خانه، مسجد و عرصه عمومی است و حضور فعال خانواده‌ها در این فریضه، آموزش احترام به حقوق دیگران را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

