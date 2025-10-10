به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان کاشمر در آستان امامزاده سیدحمزه (ع) و با حضور پرشور مردم برگزار شد، با تأکید بر لزوم توجه به زیرساختهای توسعهای شهرستان اظهار کرد: توصیه من به مسئولان این است که برای فراهمکردن زیرساختهایی که میتواند به پیشرفت منطقه کمک کند، وقت بگذارند و با جدیت پیگیری نمایند. برخی از موضوعات را نمیتوان ساده از کنارشان گذشت، زیرا اشتغال جوانان و رشد منطقه به پایههای محکم و برنامهریزی اصولی نیاز دارد.
امام جمعه کاشمر با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد منطقه افزود: هویت اقتصادی ما کشاورزی است، اما متأسفانه منابع آبی در حال کاهش است و همان مقدار موجود نیز بهدرستی استفاده نمیشود، باید صنعت کشاورزی را فعال کرد تا از منابع آب به بهترین شکل بهرهبرداری شود، یکی از راهکارهای مؤثر، توسعه گلخانههاست، اما مردم بهتنهایی توان ساخت گلخانه را ندارند و این امر نیازمند حمایت ملی و سرمایهگذاری دولتی است.
وی در ادامه به طرح احداث پالایشگاه گیاهان دارویی در منطقه اشاره کرد و گفت: به گفته مسئولان، چنین پالایشگاهی در کشور نمونه ندارد و میتواند موجب رونق کشت گیاهان دارویی و خرید تضمینی آنها شود. این اقدام علاوه بر توسعه کشاورزی، موجب ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزان خواهد شد.
طاهری با تأکید بر لزوم آمادهسازی زیرساختهای دیگر گفت: برای توسعه کشاورزی و صنایع وابسته، باید زیرساختهایی نظیر راهآهن و فرودگاه نیز در منطقه ایجاد شود. اتصال کاشمر به شبکه ریلی کشور میتواند مسیر صادرات محصولات کشاورزی را هموار کند و به جذب سرمایهگذار کمک نماید.
امام جمعه کاشمر با اشاره به خرید نقدی کشمش از کشاورزان افزود: خوشبختانه امسال کشمش منطقه در زمان مناسب و بهصورت نقد خریداری شد و همین امر باعث شد کشاورزان بتوانند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کنند که باید این روند ادامه یابد و تجار برای خرید نقدی محصولات تشویق شوند، زیرا این کار هم به نفع کشاورزان است و هم به نفع تجار است.
وی از پیگیری تأسیس شعبه تراکتورسازی در منطقه خبر داد و اظهار کرد: در تلاش هستیم با همکاری شرکت تراکتورسازی تبریز، شعبهای در کاشمر راهاندازی شود تا تراکتورهای کوچک مورد نیاز گلخانهها و باغات تولید گردد، با این حال، نبود خط آهن یکی از موانع جدی در اجرای این طرح استد راهآهن میتواند زمینهساز ایجاد صنایع اشتغالزا باشد بدون اینکه به کشاورزی منطقه آسیب بزند.
طاهری با انتقاد از ایجاد برخی صنایع ناسازگار با شرایط بومی منطقه تصریح کرد: بعضی از کارخانههایی که در منطقه راهاندازی شدهاند، نهتنها هماهنگ با محیط زیست و هویت کشاورزی منطقه نیستند، بلکه موجب آسیب به منابع آبی میشوند، صنایعی باید ایجاد شوند که در خدمت کشاورزی باشند.
امام جمعه کاشمر با اشاره به ظرفیت نخبگان کاشمر گفت:در کاشمر افراد مخترع و خلاقی داریم که با استفاده از سنگهای طبیعی منطقه، سنگهای مصنوعی زیبا و باکیفیت تولید میکنند، این ظرفیتها نباید مغفول بمانند و لازم است از آنان حمایت جدی شود تا ایدههایشان به صنعت تبدیل گردد.
وی همچنین به معضلات زیستمحیطی منطقه اشاره کرد و افزود: پساب و فاضلاب خروجی از شهرک صنعتی موجب تخریب زمینهای اطراف و آلودگی مسیر روستاها شده است، این مسئله نباید نادیده گرفته شود و مسئولان باید برای رفع آن چارهجویی کنند.
طاهری به پیروزی مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: صلحنامه اخیر با رژیم صهیونیستی از دو زاویه قابل تحلیل است؛ نگاه قدرتهای استکباری این است که غزه شکست خورده، اما نگاه واقعبینانه میگوید غزه پیروز شد، زیرا تسلیم نشد. ایمان و مقاومت مردم غزه بر تمام صنعت و تسلیحات دشمن پیروز شد.
وی خاطرنشان کرد:این آتشبس موقتی است و رژیم صهیونیستی دیر یا زود آن را نقض خواهد کرد، اما مقاومت همچنان پابرجاست.
