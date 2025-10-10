دستجردی: بهبود وضعیت اقتصادی و توجه به معیشت مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان خلیل آباد با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر اصلاح وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارند، اظهار کرد: ترمیم مشکلات اقتصادی باید اولویت دولتمردان باشد؛ چراکه این مسئله زخمی عمیق است که دشمنان تلاش دارند از آن برای آسیب به جامعه استفاده کنند.
امام جمعه خلیلآباد با بیان اینکه همه افراد دارای بصیرت و دیدگاه واحد نیستند، افزود: اختلاف نظرها طبیعی است، اما بخشی از مشکلات ما ریشه در داخل کشور دارد و باید با نظارت و برنامهریزی دقیق حل شود.
وی نظارت بر بازار و کنترل قیمتها را اقدامی فوری دانست و اظهار کرد: دولت باید تورم را مهار کند و با نظارت جدی بر قیمتهای غیرواقعی فروشندگان، به دغدغههای مردم پاسخ دهد؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر تأکید کردهاند.
دستجردی با اشاره به وقایع اخیر منطقه افزود: در جنگ ۱۲ روزه، دشمنان قصد ایجاد اغتشاش در کشور را داشتند اما با همبستگی و حضور مردم، توطئههای آنان نقش بر آب شد. مردم با هوشیاری و درایت، در صحنه ماندند و این رمز پایداری نظام اسلامی است.
امام جمعه خلیلآباد همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای گفت: دشمنان دیگر توان و قصد حمله نظامی به ایران را ندارند، اما باید همواره هوشیار باشیم تا غافلگیر نشویم. در خصوص مکانیسم ماشه نیز چیزی فراتر از تحریمهای گذشته وجود ندارد و این مسئله جای نگرانی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت اسلامی، بر اهمیت حمایت از مردم فلسطین و گروه مقاومت حماس تأکید کرد.
دستجردی همچنین با گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، هفته دامپزشکی و هفته کودک، از تلاشهای شهرداری و شورای اسلامی شهر خلیلآباد در عمران و آبادانی شهر تقدیر کرد و افزود: مدیران شهرستان باید با دیدی باز و نگاه بلندمدت، امور را دنبال کنند تا کارهای ماندگار در منطقه به ثمر بنشیند.
نظر شما