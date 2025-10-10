ترابی: مقاومت مردم فلسطین نماد شکست دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود ترابی در خطبه‌های نمازجمعه گنبدکاووس با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، اظهار کرد: برای درک درست این رویداد مهم و مقاومت جانانه مردم غزه و حماس، باید تحولات منطقه از سال ۱۹۴۸ به دقت تحلیل شود.

امام‌جمعه گنبدکاووس، با تأکید بر اهمیت تبیین دقیق و مستند از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، آن را اولین گام اساسی پس از آتش‌بس اخیر دانست.

وی هدف اصلی رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو را نابودی مقاومت حماس و سرکوب هرگونه تهدید مسلحانه علیه امنیت این رژیم عنوان کرد و افزود: عملیات طوفان‌الاقصی افکار عمومی جهان را بیدار کرد و آتش‌بس اخیر، نویدبخش پیروزی نهایی ملت فلسطین است.

ترابی شکست ارتش صهیونیستی در این نبرد را نمادی از ناکامی کامل آنان در برابر اراده پولادین مردم فلسطین توصیف کرد و اظهار کرد: مقاومت پایدار، پیام روشنی به دشمنان منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت نماز و نقش آن در تعالی فردی و اجتماعی اشاره کرد و با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس سراسری نماز گفت: استفاده از روش‌های نوین و افزایش کیفیت اقامه نماز، از اولویت‌های مهم در ترویج فرهنگ نماز در کشور است.

وی با دعوت از مسئولان و اقشار مختلف مردم برای تلاش مضاعف در تقویت فرهنگ نماز جماعت، بر ضرورت گسترش حضور قلب در نماز به عنوان عامل ارتقای سلامت روحی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.