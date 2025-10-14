به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی کشور بوده است.
این رویکرد با هدف کاهش شکاف دیجیتال میان شهر و روستا، افزایش دسترسی به خدمات هوشمند و فراهمسازی بستر رشد اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار دنبال شده است.
در همین چارچوب، استان فارس در یک سال اخیر شاهد تحولات چشمگیری در حوزه توسعه ارتباطات روستایی بوده است. بر اساس آخرین آمار طرح توسعه خدمات عمومی و اجباری (USO)، درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از اینترنت پرسرعت در این استان با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۸۶ درصد رسیده است؛ در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۷۹ درصد اعلام شده است.
این افزایش، نتیجه برنامهریزی منسجم، پایش مستمر و اجرای پروژههای هدفمند در حوزه ارتباطات روستایی است.
بهمنظور تحقق این هدف، طی یک سال گذشته ۸۵ سایت ارتباطی جدید با سرمایهگذاری دولت و توسط اپراتورهای همراه در روستاهای فارس احداث شده است.
با بهرهبرداری از این سایتها، ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۴۳ هزار و ۲۵۱ نفر و شامل ۱۲ هزار و ۷۷۹ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شدهاند.
حجم کل سرمایهگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژهها طی یک سال گذشته ۴۶۸ میلیارد تومان برآورد شده است؛ سرمایهای که با هدف گسترش دسترسی روستاییان به شبکه ملی اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی صرف شده است.
از سوی دیگر، با اجرای طرحهای تکمیلی، ۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار نیز از پوشش اپراتورهای دیگر برخوردار شدهاند. این اقدام ضمن افزایش کیفیت خدمات، باعث ایجاد پوشش پدافندی و پایداری بیشتر شبکههای ارتباطی در مناطق روستایی شده است.
به این ترتیب، استان فارس در میان استانهای کشور بهعنوان یکی از مناطق پیشرو در توسعه زیرساختهای ارتباطی روستایی شناخته میشود و ادامه این روند، میتواند گام بلندی در جهت تحقق «عدالت ارتباطی» و توسعه پایدار باشد.
