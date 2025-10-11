شوک به تیم ملی وزنه برداری ایران در دو ضرب؛ علی داودی اوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان به میزبانی فورده نروژ، علی داوودی نماینده دسته فوق سنگین ایران موفق شد با مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرم به مدال برنز بک ضرب برسد.

داوودی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۹۶ کیلوگرم را به زمین انداخت، اما در حرکت دوم توانست وزنه ۱۹۶ کیلوگرم را برای بار دوم مهار کند. سومین حرکت یک ضرب را برای داوودی وزنه ۲۰۲ کیلوگرم را انتخاب کردند که او این بار هم موفق به مهار این وزنه نشد.

علی داودی در دو ضرب وزنه ۲۴۳ را بالای سر برد، اما لرزش آرنج او باعث شد هیئت ژوری این وزنه را قبول نکنند و داوودی سه چراغ قرمز دریافت کند. وی در حرکت دوم دوضرب، از مهار وزنه ۲۴۴ کیلوگرم بازماند. داوودی در سومین حرکت دو ضرب وزنه ۲۴۶ کیلوگرم را بالای سر برد، اما مصدومیت از ناحیه کتف باعث لرزش دستان داوودی شد و به همین خاطر داوران یک چراغ قرمز و دو سفید دادند تا هیئت ژوری دوباره این حرکت را بازبینی کنند. در نهایت مورد تأیید قرار نگرفت.

در نهایت داوودی با مدال برنز یک ضرب به کار خود در مسابقات جهانی پایان داد.

لالایان از ارمنستان دارنده یک طلا، دو نقره و یک برنز جهان و نقره المپیک با رکورد ۲۱۱ کیلوگرم در یک ضرب مدال طلا به دست آورد.

گور میناسیان از بحرین دارنده دو نقره و دو برنز جهان و یک نقره المپیک، در یک ضرب رکورد ۲۰۵ کیلوگرم را ثبت کرد و مدال نقره گرفت.