به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر شنبه در نخستین همایش خیران امنیتساز استان مرکزی اظهار کرد: امنیت و سلامت دو نعمت بزرگ الهی هستند که حفظ و تقویت آنها نیازمند مشارکت همگانی است.
وی افزود: ایجاد امنیت نهتنها جان افراد را حفظ میکند، بلکه در کاهش آسیبهای اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و روانی جامعه نیز نقشآفرین است.
زندیه وکیلی با بیان اینکه مسئولیتهای گسترده و منابع محدود دولتی، ضرورت حضور خیرین را دوچندان کرده است، افزود: خیران امنیتساز با اقدامات داوطلبانه و بدون چشمداشت، در مسیر آرامش جامعه گام برمیدارند و این همراهی ارزشمند باید تقویت شود.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه امنیت تنها در حضور پلیس خلاصه نمیشود، گفت: اکنون امنیت در حوزههای مختلفی چون فضای مجازی، اقتصاد، اجتماع و حتی روان جامعه مطرح است و نیروی انتظامی در همه این عرصهها مسئولیت دارد.
زندیهوکیلی همچنین بر اهمیت حضور چهرههای مورد اعتماد مردم در مجامع خیرین تأکید کرد و افزود: اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که افراد شناختهشده و مورد وثوق در این عرصه فعال باشند؛ این حضور میتواند مشارکت دیگران را نیز به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت امنیت روانی در جامعه، تصریح کرد: گاهی یک حادثه کوچک میتواند احساس ناامنی ایجاد کند، اما حضور بهموقع پلیس، آرامش را بازمیگرداند.
استاندار مرکزی گفت: حضور در مجامع خیران تنها به توان مالی محدود نمیشود، بلکه گاهی حضور یک فرد میتواند انگیزه و اعتماد لازم برای مشارکت دیگران را فراهم کند
وی تاکید کرد: انتظار است این مسیر باید با جدیت تداوم یابد، چرا که نیازها متنوع هستند و برخی از آنها با هزینههای اندک قابل تحقق هستند.
نظر شما