به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی شامگاه شنبه در نشست احزاب و فعالان سیاسی استان گلستان که با حضور طهماسبی، استاندار گلستان، برگزار شد، با تأکید بر اینکه وفاق ملی یعنی شنیدن صدای همه اقشار و گروهها، نه صرفاً تقسیم قدرت میان جناحها، اظهار کرد: انقلاب متعلق به همه گرایشها است و تنها با همنشینی احزاب اصولگرا، اصلاحطلب و منتقد و پذیرش نقد منصفانه میتوان آیندهای روشن برای ایران ساخت.
وی همچنین جایگاه مهم احزاب در تربیت نیروهای متخصص و نقش آنها به عنوان بازوی فکری و اجرایی دولت را یادآور شد و افزود: احزاب باید حضور فعال و مستمر خود را در عرصههای مختلف حفظ کنند تا بتوانند به اداره بهتر کشور کمک کنند.
مشاور رئیسجمهور در ادامه به دستاوردهای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار پس از انقلاب، رئیسجمهور مشاور ویژه امور احزاب و تشکلها منصوب کرده است و نمایندگانی از اقوام، مذاهب و مناطق مختلف کشور در سطوح وزارتخانهها و مدیریتهای استانی حضور یافتهاند.
وی همچنین تأکید کرد: دولت چهاردهم معتقد است ایران متعلق به همه ایرانیان است و باید صدای آن دسته از مردم که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز شنیده شود.
