به گزارش خبرنگار مهر، گام نخست اولین رویداد ملی جهان کودک صبح امروز برگزار شد.

این رویداد ملی با هدف شناسایی، حمایت، سرمایه‌گذاری بر محصولات و خدمات شایسته در حوزه کودک و خانواده برگزار می‌شود.

سید حسام الدین نوربخش دبیر رویداد ملی جهان کودک به همراه سید مهدی سادات مدیر عامل صندوق صنایع خلاق و محمد مهدی علی‌نژاد سخنگوی رویداد ملی کودک در نخستین رویداد ملی جهان کودک در خصوص شکل‌گیری جریانی جدید در حوزه کودک و نوجوان صحبت کردند.

نوربخش با اشاره به اینکه در حوزه کودک و نوجوان نهادهای متعددی پای کار آمدند گفت: بسیاری از صنایع فعال در حوزه اسباب بازی پای کار آمدند. متأسفانه غیر از انجمن تولید کنندگان و شورای صنفی تولیدکنندگان اسباب بازی، نهاد متولی دیگری مسئول جریان تولید اسباب بازی در کشور نیست.

وی گفت: ادبیات کسب و کار خیلی مهم است که فکر می‌کنیم به تدریج در حال شکل‌گیری است.

سادات مدیرعامل صنایع خلاق هم با بیان اینکه در کنار رشد تولیدات اسباب بازی، سایر سرگرمی همچون پویانمایی هم رشد داشته است؛ گفت: بسیاری از صنایع همچون صنعت اسباب بازی سودآوری ۵۰ درصدی دارند. البته ممکن است در ابتدای شروع کسب و کار چنین سودآوری وجود نداشته باشد.

وی در خصوص ملزومات رشد و سودآوری کسب و کارهای حوزه کودک و نوجوان گفت: حمایت‌های دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون پرداخت یارانه تولید محصولات فرهنگی بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به اهمیت صادرات محصولات فرهنگی و اسباب بازی گفت: به دلیل اشتراکات فرهنگی، بسیاری از کشورهای همسایه مشتاق استفاده از محصولات فرهنگی و اسباب بازی‌های ما هستند. اما لازمه صادرات تولیدات ما این است که تولیدات از حداقل کیفیت برخوردار باشد.

حامد تأملی نماینده هیئت داوری رویداد ملی جهان کودک هم در خصوص عدم صادرات تولیدات فرهنگی کشور گفت: تا وقتی نتوانیم محصولی را تولید کنیم که در بازار داخلی مورد پسند عموم جامعه باشد در بازار خارجی هم چندان توان صادرات نداریم. در پویا نمایی و انیمیشن هم همین‌طور است. بنابراین در ابتدا لازم است ما در حوزه طراحی بتونیم طراحی‌های استاندارد و مناسب داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما هنوز حوزه اسباب بازی را حوزه شایسته‌ای برای طراحی نمی‌دانیم گفت: این نیازمند حمایت همه جانبه حاکمیتی است. از طرفی طراحان نگرانند طراحی‌های آنها با تولید کننده مناسبی مواجه نشود. از طرف دیگر تولید کنندگان از نبود طراحی‌های مناسب برای تولیدات فرهنگی مد نظرشان گلایه می‌کنند. در صنعت اسباب بازی ما نیازمند حمایت نظام حکمرانی و توجه دستگاه‌های مسئول هستیم. به عنوان مثال برای تهیه پلیمر، تولید کنندگان داخلی به علت تحریم‌ها، ۷۰ درصد پلیمر مورد نیازشان را از بازارهای جهانی گران‌تر می‌خرند.

باید مالکیت فکری را جدی بگیریم

سادات با اشاره به اهمیت مالکیت فکری هم گفت: وقتی به راحتی دیگران می‌توانند نمونه‌های موفق تولید شده در بازار را کپی کنند؛ تولیدکننده ابتدایی دیگر تمایلی برای تولید ندارد. ما باید مالکیت فکری را جدی بگیریم. از همه فعالان رسانه‌ای می‌خواهیم که بحث تعیین تکلیف ملکیت فکری را جدی بگیرند تا طراحان هم رغبت کنند وارد عرصه طراحی شوند و برای تولید کننده هم صرفه اقتصادی داشته باشد که وارد حوزه تولید شود.

مدیر عامل صنایع خلاق افزود: تا زمانی که مباحث زیرساختی محقق نشود جریان تولیدات فکری و سرگرمی کودک و نوجوان پیش نخواهد رفت. بحث مالکیت فکری هم یکی از مباحث اصلی زیرساختی است.

نوربخش دبیر رویداد ملی جهان کودک با اشاره به لزوم رعایت مالکیت فکری گفت: رویداد در همه موضوعات مربوط به کودک اعم از اسباب بازی پویانمایی تولید گیم و بازی، میزبان طرح‌ها و پیشنهادات شرکت کنندگان و فعالان حوزه کودک و نوجوان است و دبیرخانه رویداد ملی جهان کودک امانت‌دار طرح‌ها و ارائه‌های تولید کنندگان و طراحان صنعت سرگرمی و نشر کودک و نوجوان است.

نوربخش با اشاره به شعار رویداد، هر کودک یک جهان گفت: با تولیداتی که ارائه می‌شود در حقیقت جهان کودک ساخته می‌شود. در مرحله اول رویداد با استفاده از خانه‌های خلاق، کودکان وارد فضای فکر، اندیشه و طراحی خواهند شد تا در دومین رویداد ملی جهان کودک کودکان و نوجوانان هم طراح و ارائه دهنده تولیدات فکری و فرهنگی باشند.

تأملی هم در خصوص واردات تولیدات فرهنگی خارجی گفت: ۳۵۰ میلیون دلار بازار تولیدات فکری و فرهنگی کودک و نوجوان در ایران است که حدود نیمی از محصولات بازار قاچاق است که علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات و آثار سو فرهنگی هم دارد.

نوربخش در پاسخ به این سوال که بنیاد کودک و خانواده طلوع چه کمکی به فعالان و تولیدکنندگان حوزه کودک و نوجوان خواهد داشت؛ گفت: خیلی از فعالان و اثرگذاران کودک و نوجوان را بررسی کردیم و به این نقطه رسیدیم که اشتباه بزرگی است که خودمان وارد تصدی‌گری در عرصه تولید محصولات فرهنگی و فکری کودکان و نوجوان شویم. در نتیجه ما یک بنیاد مردمی حامی کسب‌وکارهای مردمی در حوزه کودک و نوجوان هستیم.

نوربخش با بیان اینکه بسیاری از فعالان عرصه کودک درگیر کمبود اعتبارات هستند؛ گفت: تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و طراحان محصولات فرهنگی و فکری کودک و نوجوان از فعالیت‌های ماست و ما منابع مالی را تهیه و منابع و تسهیلات بانکی را خصوصاً برای آماده‌سازی خانه‌های بازی را ایجاد می‌کنیم. مرکز بازیستان را در خانه طلوع و مرکز بازی بوم را داریم که به صورت عملی ارائه دهنده محصولات و خدمات فکری و فرهنگی بذای کودک و نوجوان است.

دبیر رویداد ملی جهان کودک گفت: سندی در این حوزه تدوین شده است که بدانیم ماموریت‌های مربی در خانه‌های بازی چیست، هم‌چنین در خصوص تولید محتوای مناسب برای ارائه و بهره‌برداری در خانه‌های بازی محتواهای مناسبی را آماده خواهیم کرد تا مورد استفاده متولیان خانه‌های بازی و مهدهای کودک شود.

نوربخش تاکید کرد: تأمین مالی، بازارسازی و تامین محتوا از مهمترین حمایت‌های طلوع خانواده از فعالان و طراحان عرصه اسباب بازی و سایر محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان است.

تاملی از داوران این رویداد هم با بیان اینکه می‌خواهیم به صورت یک زنجیره خدمات حوزه مربوط به کودک و نوجوان را ببینیم گفت: گاهی یک محصول تولید می‌شود اما توسعه صورت نمی‌گیرد زیرا گروه تولید کننده به توسعه فکر نکرده است و محصول علی رغم تولید انبوه فروش چندانی ندارد. طلوع به فکر کل زنجیره است تا همه اجزا و همه متولیان کسب‌وکارهای حوزه کودک و نوجوان به هم متصل شوند.