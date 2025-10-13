به گزارش خبرنگار مهر، مجید لطفعلیان بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء بر ضرورت توجه ویژه به توسعه متوازن شهری و ارتقای زیرساختهای ساوه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رشد بیرویه و غیرقابلعرف شهر ساوه در سالهای اخیر موجب شکلگیری مناطق غیررسمی متعددی در حاشیه شهر شده است، گفت: افزایش جمعیت بر اثر مهاجرپذیری و توسعه صنایع، ساختار شهری ساوه را با چالشهای متعددی مواجه کرده است.
لطفعلیان اظهار کرد: تداوم این روند باعث شده تا اکنون شهر ساوه از سرانههای آموزشی، خدماتی، رفاهی، بهداشتی و سایر امکانات شهری در سطحی پایینتر از میانگین کشوری برخوردار باشد و در نتیجه، شهروندان ساوجی در بهرهمندی از خدمات شهری دچار نابرابری شوند.
وی با تأکید بر اینکه رشد جمعیت و توسعه باید همگام و هماهنگ پیش بروند، افزود: این در حالی است که ساوه بهعنوان دومین شهر بزرگ استان مرکزی و نخستین شهر بزرگ صنعتی کشور شناخته میشود و پایین بودن شاخصهای خدماتی در چنین شهری به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ساوه ادامه داد: یکی از محورهای مهم توسعه ساوه، اجرای طرحهای زیربنایی بزرگ است که در این زمینه، احداث صنعتشهر ۱۲۰۰ هکتاری بهعنوان شهرک صنعتی گردشگری توسط فرماندار در حال پیگیری است و در صورت تحقق، میتواند تحولی اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی شهر ایجاد کند.
لطفعلیان با اشاره به لزوم آمادگی زیرساختی برای رشد آینده جمعیت، تصریح کرد: باید بسترهای لازم برای افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی را فراهم کنیم، در غیر این صورت، رشد نامتوازن موجب فشار بر زیرساختهای موجود و کاهش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بهبود وضعیت ترافیکی شهر گفت: با توجه به افزایش جمعیت، تردد وسایل نقلیه و گسترش فعالیتهای صنعتی، روانسازی ترافیک شهری یکی از نیازهای حیاتی ساوه است که باید با اجرای طرحهای اصولی و علمی دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ساوه ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری، اظهار کرد: انتظار میرود مسئولان امر با نگاهی توسعهمحور، رویکردی جسورانه و روحیه پیگیری مستمر، زمینه رشد همهجانبه شهر ساوه را فراهم سازند.
وی تاکید کرد: توسعه نیازمند تصمیمهای شجاعانه و برنامهریزی دقیق است و باید با همافزایی و تعامل، مسیر پیشرفت این شهر صنعتی و مهم استان مرکزی را هموار کنیم.
