۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

رشد نامتوازن جمعیت و کمبود سرانه‌های خدماتی در ساوه

ساوه- معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ساوه گفت: افزایش مهاجرت و توسعه صنایع، چالش‌های جدیدی از جمله کمبود سرانه‌های خدماتی، برای مسئولان این شهرستان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید لطفعلیان بعدازظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بر ضرورت توجه ویژه به توسعه متوازن شهری و ارتقای زیرساخت‌های ساوه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رشد بی‌رویه و غیرقابل‌عرف شهر ساوه در سال‌های اخیر موجب شکل‌گیری مناطق غیررسمی متعددی در حاشیه شهر شده است، گفت: افزایش جمعیت بر اثر مهاجرپذیری و توسعه صنایع، ساختار شهری ساوه را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

لطفعلیان اظهار کرد: تداوم این روند باعث شده تا اکنون شهر ساوه از سرانه‌های آموزشی، خدماتی، رفاهی، بهداشتی و سایر امکانات شهری در سطحی پایین‌تر از میانگین کشوری برخوردار باشد و در نتیجه، شهروندان ساوجی در بهره‌مندی از خدمات شهری دچار نابرابری شوند.

وی با تأکید بر اینکه رشد جمعیت و توسعه باید همگام و هماهنگ پیش بروند، افزود: این در حالی است که ساوه به‌عنوان دومین شهر بزرگ استان مرکزی و نخستین شهر بزرگ صنعتی کشور شناخته می‌شود و پایین بودن شاخص‌های خدماتی در چنین شهری به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ساوه ادامه داد: یکی از محورهای مهم توسعه ساوه، اجرای طرح‌های زیربنایی بزرگ است که در این زمینه، احداث صنعت‌شهر ۱۲۰۰ هکتاری به‌عنوان شهرک صنعتی گردشگری توسط فرماندار در حال پیگیری است و در صورت تحقق، می‌تواند تحولی اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی شهر ایجاد کند.

لطفعلیان با اشاره به لزوم آمادگی زیرساختی برای رشد آینده جمعیت، تصریح کرد: باید بسترهای لازم برای افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی را فراهم کنیم، در غیر این صورت، رشد نامتوازن موجب فشار بر زیرساخت‌های موجود و کاهش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بهبود وضعیت ترافیکی شهر گفت: با توجه به افزایش جمعیت، تردد وسایل نقلیه و گسترش فعالیت‌های صنعتی، روان‌سازی ترافیک شهری یکی از نیازهای حیاتی ساوه است که باید با اجرای طرح‌های اصولی و علمی دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ساوه ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، اظهار کرد: انتظار می‌رود مسئولان امر با نگاهی توسعه‌محور، رویکردی جسورانه و روحیه پیگیری مستمر، زمینه رشد همه‌جانبه شهر ساوه را فراهم سازند.

وی تاکید کرد: توسعه نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و برنامه‌ریزی دقیق است و باید با هم‌افزایی و تعامل، مسیر پیشرفت این شهر صنعتی و مهم استان مرکزی را هموار کنیم.

