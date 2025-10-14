عمومهدی:فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند جهاد تبیین «خلاقانه» و«میدانی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در آیین «همایش تجلی اخلاص»، بر لزوم یک رویکرد کاملاً نوین و استراتژیک در حوزه جهاد تبیین تأکید کرد.

وی با برشمردن اهمیت اردوهای راهیان نور به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی کشور، تصریح کرد: جایگاه راهیان نور یک جایگاه میراثی و ارزشی است، اما اگر روش ارائه این میراث، کهنه باشد، مخاطب آن را پس می‌زند، رسالت ما دیگر صرفاً "روایتگری" نیست؛ ما باید به مرحله نقطه‌زنی برسیم.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در تشریح مفهوم «نقطه‌زنی»، بیان کرد: نقطه‌زنی شناخت دقیق شکاف‌ها، پرسش‌ها و نیازهای ادراکی نسل جوان و نوجوان امروز است و نباید اجازه دهیم فضای ذهنی آن‌ها توسط روایت‌های جایگزین و سمیِ دشمن اشغال شود، برای جلوگیری از این امر، باید با دقتی موشک‌وار، پیام ایثار و شهادت را به قلب اهداف برسانیم.

وی افزود: این نقطه‌زنی مستلزم روی ایده‌های خلاقانه و کارگشا است. فرهنگ ایثار، یک فرهنگ پویاست، بنابراین ابزار انتقال آن نیز باید پویا باشد.

سردار عمومهدی با تأکید بر اینکه تحول اساسی در این حوزه، گذار از مصرف‌کننده به تولیدکننده بودن دانش‌آموز است، اظهار داشت: انتقال مؤثر فرهنگ به نسل جدید تنها از طریق ارائه محتوای آماده میسر نمی‌شود، ما باید شیوه‌ها و ایده‌های خلاقانه را در اختیار آن‌ها قرار دهیم و مهم‌تر از آن، این شیوه‌ها باید به دست خود نوجوان و دانش‌آموز انجام پذیرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: وقتی یک نوجوان خود، یک محتوای تصویری، یک پادکست، یک نمایشنامه یا یک ایده عملی برای ادای احترام به شهدا تولید می‌کند، در واقع خودش تبدیل به راوی و مبلّغ فرهنگ می‌شود.

وی تاکید کرد: این مشارکت فعال، تضمین می‌کند که پیام، نه به عنوان یک تکلیف، بلکه به عنوان یک انتخاب درونی پذیرفته شود و نقش ما تسهیل‌گری و حمایت از این ابتکارات دانش‌آموزی است.