دستگیری سارقان با بیش از ۵۰ فقره سرقت در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز سه شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خودرو و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی پلیسی و تعقب و مراقبت‌های شبانه‌روزی دو سارق حرفه‌ای را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

این مقام انتظامی بیان داشت: سارقین در بازجویی‌های فنی اولیه تاکنون به بیش از ۵۰ فقره سرقت از خودرو و قطعات داخل خودرو اعتراف و از مخفیگاه وی اقلام مسروقه قابل توجهی کشف شد.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد: از قرار دادن اموال و وسایل با ارزش در خودرو و داخل خودروهای خود پرهیز نموده و با اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از دوربین‌های مدار بسته، و دزدگیر و ردیاب فرصت سرقت را از سارقان سلب کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش نمایند.