پشت پرده‌ انتقال طارمی به المپیاکوس؛ تماس مهدی با مهاجم سابق تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportal» یونان، انتقال مهدی طارمی به تیم فوتبال المپیاکوس فقط به خاطر تماس تلفنی خوزه «لوئیس مندلیبار» با او نهایی نشد؛ نقش کریم انصاری‌فرد هم در این ماجرا بسیار پررنگ بود.

مهدی طارمی حالا رسماً بازیکن المپیاکوس است و بد نیست به چند نکته پشت پرده این انتقال مهم اشاره کنیم:

برخلاف برخی شایعات، طارمی هیچ‌وقت بی‌میل به المپیاکوس نبود یا در آخرین لحظه از سر اجبار انتخاب نکرد. این حرف کاملاً نادرست است. او حتی پیشنهادهایی با شرایط مالی بهتر از تیم یونانی هم داشت.

دلیل انتخاب المپیاکوس چه بود؟

اولویت طارمی حضور در تیمی بود که در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند.

تماس تلفنی خوزه لوئیس مندلیبار نقشی اساسی داشت. سرمربی المپیاکوس در گفتگوی مستقیم با طارمی، او را قانع کرد که چه جایگاه مهمی در تیم خواهد داشت.

البته طارمی تردیدهایی داشت. نه اینکه علاقه‌ای به آمدن نداشته باشد؛ برعکس، او بسیار مشتاق بود. اما دغدغه اصلی‌اش این بود که بداند آیا زمان بازی کافی خواهد داشت، چون در فهرست تیم بازیکنانی چون ایوب الکعبی و رومن یارمچوک حضور داشتند.

مندلیبار برنامه‌اش را برای او تشریح کرد. او تیم فصل گذشته را مثال زد که بارها با زوج «کوستولاس - الکعبی» بازی می‌کرد. به طارمی توضیح داد که سیستم تیم به گونه‌ای است که اغلب با دو مهاجم بازی می‌کنند و او می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که کوستولاس سال قبل داشت؛ یعنی مهاجم دوم.

جالب است بدانید اولین کسی که طارمی در یونان با او تماس گرفت تا درباره المپیاکوس اطلاعات بیشتری بگیرد، کسی نبود جز کریم انصاری‌فرد! مهاجم سابق المپیاکوس، آاک آتن و پانیونیوس به او صریح گفت: «با چشم بسته بله بگو، اصلاً لازم نیست زیاد فکر کنی!» حتی گزارش‌ها حاکی از آن است که از همان لحظه ورود طارمی به یونان، انصاری‌فرد در کنارش بود.

طارمی یکی از بازیکنانی بود که مندلیبار شدیداً خواستارش بود. تماس شخصی سرمربی با او نیز بهترین گواه این موضوع است.

و در پایان، یک نکته مهم: المپیاکوس خیلی زودتر از سایر باشگاه‌ها با اینتر به توافق رسید. هیچ تیم دیگری به شکلی که یونانی‌ها عمل کردند با اینتر مذاکره نکرد. اغلب تیم‌های علاقه‌مند یا فقط به دنبال جذب قرضی او بودند، یا امیدوار بودند اینتر در نهایت رضایت بدهد و طارمی را آزاد کند.