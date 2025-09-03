شماره پیراهن طارمی در تیم جدیدش مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از یک فصل ناامیدکننده در تیم فوتبال اینتر با جدایی از جمع نراتزوری‌ها با قراردادی به مدت دو فصل راهی تیم المپیاکوس یونان شد تا پس از کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی سومین بازیکن ایرانی باشد که سابقه حضور در این تیم مطرح یونانی را خواهد داشت.

سایت «sport۲۴» یونان خبر داد؛ المپیاکوس یک ترکیب قدرتمند و چشمگیر در اختیار دارد که با جذب دنیل پودنسه، مهدی طارمی و گوستاوو مانسا بیش از پیش تقویت شده است.

ستاره پرتغالی (پودنسه) دوباره شماره محبوبش ۵۶ را که در فصل‌های ۲۰۱۸/۱۹ و ۲۰۲۳/۲۴ استفاده کرده بود، بر تن خواهد کرد. مهاجم ایرانی مهدی طارمی، شماره ۹۹ را انتخاب کرد و مدافع برزیلی نیز شماره ۳۹ را به دست آورد.

لازم به ذکر است که طارمی در تیم اینتر هم پیراهن شماره ۹۹ را بر تن می‌کرد و حالا در اولین فصل حضورش در المپیاکوس هم همین شماره پیراهن را انتخاب کرده است.