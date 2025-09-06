پیام مهم طارمی به سرمربی المپیاکوس؛ زمان حضور در یونان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «monobala» یونان، مهدی طارمی برای تکمیل انتقال خود به تیم فوتبال المپیاکوس یک سفر کوتاه به یونان انجام داد. این بازیکن ایرانی از تاجیکستان، جایی که با تیم ملی کشورش حضور داشت، راهی یونان شد، قرارداد خود را امضا کرد و پس از انجام تست‌های پزشکی، دوباره به تاجیکستان بازگشت.

طارمی حتی روز دوشنبه در دیدار ایران مقابل هند به میدان رفت و گلزنی کرد، او نشان داد که هنوز توانایی‌های بالای خود را فراموش نکرده و بازیکنی سطح بالا است. این بازیکن مدت کوتاهی در آتن حضور داشت و همیشه همراهش کریم انصاری‌فرد بود.

در این مدت کوتاه، طارمی با «خوزه لوئیس مندیلیبار» (سرمربی المپیاکوس) نیز گفتگو کرد و این مربی نقش مهمی در تصمیم نهایی طارمی برای قبول پیشنهاد المپیاکوس داشت و زمانی که طارمی در یونان بود با او تماس گرفت.

موضوع گفتگو طارمی و سرمربی المپیاکوس مربوط به مسائل فنی و آمادگی بدنی طارمی بود و مندیلیبار می‌خواست از وضعیت او از نزدیک مطلع شود. آنچه شنید کاملاً او را راضی کرد. پیام طارمی این بود که در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و آماده است تا وارد زمین شود و بازی کند.

واقعیت این است که طارمی تمام تابستان بیکار نبوده و تمرینات آماده‌سازی خود را با تیم اینتر انجام داده و در بازی‌های تیم ملی ایران هم شرکت کرده است. او در سطح خوبی قرار دارد و آماده است تا بلافاصله به بازی‌های المپیاکوس اضافه شود. همه این‌ها از هفته آینده در تمرینات المپیاکوس مشاهده خواهد شد، جایی که مهاجم ایرانی در تمرینات تیم شرکت خواهد کرد.