  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

سرگلزایی: آب پایدار به شهر بریس می‌رسد

سرگلزایی: آب پایدار به شهر بریس می‌رسد

چابهار - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان وبلوچستان گفت: با تکمیل خط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ آب تا پایان سال جاری، شهر بریس از چرخه آبرسانی سیار خارج شده و از آب پایدار برخوردار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح‌های آبی جنوب سیستان و بلوچستان در پسابندر، با حضور مصطفی رشیدی رئیس مرکز ملی نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این طرح با هدف تأمین آب شرب بهداشتی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و محرومیت‌زدایی، در چند فاز اجرایی در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: با تکمیل خط انتقال آب از پسابندر به بریس به طول ۲۵ کیلومتر و احداث ایستگاه پمپاژ اضطراری تا پایان سال‌جاری، آب از آب‌شیرین‌کن پسابندر به شهر بریس منتقل می‌شود که در نتیجه این اقدام این شهر از چرخه آبرسانی سیار خارج خواهد شد.

کد خبر 6624181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها