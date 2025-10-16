به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح‌های آبی جنوب سیستان و بلوچستان در پسابندر، با حضور مصطفی رشیدی رئیس مرکز ملی نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این طرح با هدف تأمین آب شرب بهداشتی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و محرومیت‌زدایی، در چند فاز اجرایی در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: با تکمیل خط انتقال آب از پسابندر به بریس به طول ۲۵ کیلومتر و احداث ایستگاه پمپاژ اضطراری تا پایان سال‌جاری، آب از آب‌شیرین‌کن پسابندر به شهر بریس منتقل می‌شود که در نتیجه این اقدام این شهر از چرخه آبرسانی سیار خارج خواهد شد.