راهکار مقابله با فشار آمریکا، تسلیم نیست بلکه مقاومت هوشمندانه است

مجتبی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بررسی سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایالات متحده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تمام ابزارهای فشار از تحریم‌های اقتصادی و جنگ سخت گرفته تا عملیات براندازانه، کودتا و جنگ نرم حداکثری را علیه ایران آزموده، اما هیچ‌یک از این راهکارها به هدف اصلی خود نرسیده است.

وی افزود: چون هیچ‌کدام از این تلاش‌ها کارساز نبوده، آمریکا تلاش می‌کند با فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد فاصله میان توده‌ها و حاکمیت، انسجام ملی ایران را تضعیف کند.

اشتباه استراتژیک آمریکا در شناخت ملت ایران

استاد گروه سیاسی دانشگاه یاسوج با اشاره به اشتباه استراتژیک آمریکا در شناخت دقیق ملت ایران، تأکید کرد: در ایران تنیدگی عمیقی میان فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم نسبت به دین و ایرانیت وجود دارد و فشارهای خارجی نه تنها این پیوند را سست نمی‌کند بلکه باعث تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود.

وی تصریح کرد: هرگونه تضعیف انسجام اجتماعی، سیگنال موفقیت دشمنان را مخابره می‌کند و آنان را به افزایش فشار ترغیب می‌سازد. با این حال، حوادث اخیر نشان داد مردم ایران به بلوغ سیاسی رسیده و مسیر بیان مطالبات خود را از خواسته‌های دشمنان جدا کرده‌اند.

چهره واقعی غرب و سیاست قلدری آمریکا

شریعتی دونالد ترامپ را چهره واقعی و آشکار جهان غرب دانست و یادآور شد: غرب امروز برخلاف شعارهای گذشته درباره دموکراسی‌خواهی، بر پایه رئالیسم شکل گرفته و آمریکا در مسیر قلدری جهانی گام برمی‌دارد.

وی افزود: گرچه اقدامات ضد حقوق بشری ترامپ ممکن است قدرت سخت آمریکا را تقویت کند، اما قدرت نرم و مشروعیت جهانی این کشور را تضعیف می‌کند.

افول قدرت واقعی غرب

این تحلیلگر سیاسی و بین‌الملل با اشاره به نمونه‌هایی همچون تحریم قضات دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: اکنون با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که «غرب جدید» تنها از قدرت سخت بهره می‌گیرد، و این نشانه‌ای از افول قدرت واقعی ایالات متحده است.

مقاومت؛ راهکار اصلی در برابر فشار

وی راهکار مقابله با چنین وضعیتی را «تسلیم‌ناپذیری و مقاومت قدرتمندانه» دانست و افزود: در نظریه بازی‌ها، در بازی «جوجه»، راننده‌ای که بترسد و کنار بکشد بازنده است. آمریکا نیز سال‌هاست تلاش کرده ایران را در موقعیت «جوجه» قرار دهد تا از منافع خود عقب‌نشینی کند، اما تجربه تاریخی نشان داده تسلیم‌شدگان نه تنها منافع حداقلی را از دست داده‌اند بلکه به فروپاشی و تجزیه رسیده‌اند.

شریعتی با اشاره به نمونه‌هایی همچون سقوط دولت دکتر مصدق، سرنگونی معمر قذافی و وضعیت فعلی اوکراین گفت: دولتی که از ابزارهای بازدارنده خالی شود، پشتوانه بین‌المللی خود را از دست می‌دهد، زیرا در دنیایی که بر اساس رئالیسم سیاسی می‌چرخد، تنها مقاومت هوشمندانه راه بقا و حفظ منافع است.

آموزه‌های دینی و ضرورت پایداری

وی با استناد به آموزه‌های دینی و تجربه تاریخی ایران اظهار کرد: بر اساس آیه ۶۵ سوره انفال، «اگر مؤمنان استقامت کنند، گروهی اندک بر گروهی بسیار غلبه خواهند کرد»، لذا راهی جز پایداری وجود ندارد.

استاد دانشگاه یاسوج تأکید کرد: نتایج استقامت، هرچند دشوار، در بلندمدت بسیار شیرین‌تر و پایدارتر از تسلیم است.

وضعیت اقتصادی و ضرورت هوشیاری در برابر اغتشاش

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات اقتصادی کشور گفت: وضعیت اقتصادی نامطلوب است که یکی از دلایل اصلی آن تحریم‌ها و فشارهای خارجی است؛ البته این فشارها گاه مسیرهایی برای فساد داخلی و دور زدن قانون نیز ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: مردم تحت فشار اقتصادی هستند و طبیعی است که اعتراضاتی به وضعیت معیشتی داشته باشند، اما باید مرز بین اعتراض مشروع و اغتشاش ساختارشکنانه را روشن حفظ کرد.

هوشیاری اجتماعی و حفظ وحدت ملی

وی تأکید کرد: هرگونه اغتشاش پیام دودستگی به دشمنان می‌دهد و آنان را برای اقدام نظامی یا فشار بیشتر اقتصادی تحریک می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج افزود: مردم ایران نشان داده‌اند از این دام آگاهند، اما گروه‌هایی معدود ممکن است تحت تأثیر فشار یا احساسات در پازل دشمن بازی کنند؛ از این رو، هوشیاری اجتماعی در این شرایط ضروری است.

وی اضافه کرد: قدرت‌های خارجی تنها وقتی جسارت حمله دارند که وحدت ملی تضعیف شود، بنابراین حفظ همدلی و درک وضعیت کنونی، شرط اصلی عبور از این مرحله و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.