۶۰۰۰ پرونده در شعب دادگاه صلح سلماس رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از مجتمع محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف سلماس با اشاره به اینکه نزدیک به ۶ هزار پرونده در چهار شعبه دادگاه صلح سلماس در شش ماهه اول سال رسیدگی شده است، افزود: نقش دادگاه‌های صلح را به عنوان یکی از تاسیسات جدید دستگاه قضایی در تسریع و تدقیق در رسیدگی به دعاوی مردم بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی با اشاره به ورودی بیش از ۵ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف سلماس و سازش بیش از ۵۰ درصد از این پرونده‌ها، ضمن تقدیر از اعضای شورای حل اختلاف بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در راستای افزایش صلح و سازش دعاوی و اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ گذشت در جامعه با استفاده از ظرفیت‌های موجود همچون ائمه جمعه و جماعتت، روحانیون، ریش سفیدان و متنفذین کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی امروز پنجشنبه در صدر هیئتی ۱۱ نفره متشکل از دادستان مرکز استان، تعدادی از معاونین قضایی، قضات محاکم تجدید نظر استان و معاونین رئیس محاکم مرکز استان به منظور بررسی عملکرد حوزه قضایی سلماس به این شهرستان سفر کرده است.

عتباتی هدف این بازرسی هدفمند را بررسی کیفیت کار قضایی و ارائه راهکارهایی برای به نتیجه رسیدن پرونده‌هایی که روند رسیدگی آنها طولانی شده، آموزش و ارشاد علمی و تجربی به همکاران جوان و جدیدالورود دانست.

وی تاکید کرد در موضوع مهم تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق به صورتی باید برنامه ریزی کرد تا به موازات تعیین تکلیف این پرونده‌ها از مسن و معوق شدن دیگر پرونده‌ها پیشگیری کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از مجتمع محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف سلماس بازدید و ضمن بررسی عملکرد آنها و گفتگو با کارکنان در جریان مشکلات قرار گرفته و دستورات و ارشادات لازم را در جهت بهبود کمی و کیفی رسیدگی‌ها و وضعیت خدمت رسانی به مراجعین را ارائه کرد.