۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

حمله هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان+ فیلم

حمله هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان+ فیلم

رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش‌بس در لبنان، مناطقی را در شرق و جنوب این کشور هدف حمله هوایی و پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی با نقض چندین باره آتش‌بس در لبنان، شهرک «شمسطار» را در منطقه البقاع در شرق این کشور هدف حمله هوایی قرار داد و یک نفر را زخمی کرد.

رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک الشرقیه را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم اشغالگر به جاده اصلی کوثریات الصیاد-الشرقیه در جنوب لبنان خبر دادند.

یک پهپاد هم منطقه «حرج الدبشة» را در حومه شهرک «کفر تبنیت» در جنوب هدف قرار داد.

این منابع افزودند که رژیم اشغالگر شهرک «بنعفول» را در جنوب لبنان در دو مرحله هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن شماری زخمی شدند.

ارتش اشغالگر مدعی شد که زیرساخت های نظامی مخفی حزب الله را در دشت البقاع و همچنین جنوب لبنان هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی همچنین ابراز نگرانی کرد که حزب الله در حال تلاش برای احداث و بازسازی زیرساخت های مخفیانه در سراسر خاک لبنان است.

