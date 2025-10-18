بابایی: سرانه ورزشی شهرستان میاندورود نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی ظهر شنبه در نشست شورای ورزش که در شهرستان میاندورود برگزار شد، با تأکید بر لزوم توجه ویژه به وضعیت سرانه ورزشی این شهرستان، گفت: شهرستان میاندورود با وجود ظرفیت‌ها و استعدادهای بالا در حوزه ورزش، اما از نظر سرانه ورزشی نسبت به جمعیت و جغرافیا با چالش‌هایی مواجه است که نیاز به توجه و اقدامات فوری دارد.

چالش‌ها و نیازها در سرانه ورزشی

بابایی در این نشست به مشکلات زیرساختی ورزش در شهرستان میاندورود اشاره کرده و افزود: سرانه ورزشی شهرستان میاندورود، به ویژه در مقایسه با برخی از شهرستان‌های دیگر استان، نیاز به ارتقا دارد وبا توجه به اینکه این شهرستان از پتانسیل بالایی برخوردار است، باید زیرساخت‌های ورزشی را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های ورزشی جوانان فراهم شود.

فرماندار میاندورود همچنین به تلاش‌های اخیر در جهت بهبود وضعیت زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان اشاره کرد و افزود: ما در حال پیگیری تأمین زمین‌های ورزشی جدید، ارتقای امکانات موجود و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح مختلف در شهرستان هستیم. به‌ویژه، در راستای استفاده از موقعیت جغرافیایی شهرستان میاندورود، توسعه ورزش‌های ساحلی نیز جزو اولویت‌های ما است.

همکاری بیشتر برای توسعه زیرساخت‌ها

بابایی ادامه داد: در همین راستا، با توجه به اهمیت فعالیت‌های ورزشی برای جوانان، از مسئولان استان درخواست داریم که در زمینه تأمین اعتبار و منابع لازم برای ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان میاندورود همکاری بیشتری داشته باشند. این امر می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی و فرهنگی شهرستان کمک کند.

وی همچنین در خصوص لزوم میزبانی مسابقات ملی در شهرستان میاندورود سخن گفت و افزود: برگزاری مسابقات ملی می‌تواند انگیزه‌ای برای جوانان شهرستان ایجاد کند. اگر جوانان میاندورود در مجاورت قهرمانان ملی قرار بگیرند، می‌توانند از آنها الگو بگیرند و باور کنند که با تلاش، می‌توانند به چنین جایگاه‌هایی دست یابند.

فرماندار میاندورود همچنین به موضوع ارتقا اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندورود به اداره شهرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان میاندورود باید از مزایای ارتقا نمایندگی اداره ورزش و جوانان به اداره شهرستانی بهره‌مند شود. این ارتقا می‌تواند به مدیریت بهینه‌تر و توسعه بیشتر ورزش در شهرستان کمک کند.

بابایی در پایان تأکید کرد که برای رسیدن به این اهداف، همکاری و همدلی بین تمامی دستگاه‌های اجرایی ضروری است و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه ورزش تنها با همکاری مستمر و هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف ممکن خواهد بود. مسئولان باید به اهمیت ورزش و جوانان توجه ویژه داشته باشند و با ایجاد شرایط مناسب، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی شهرستان میاندورود شوند.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت که برای تحقق این اهداف، در حال انجام مذاکرات و برنامه‌ریزی‌های مختلف با وزارت ورزش و جوانان است و افزود: توسعه ورزش‌های ساحلی و ساخت سالن‌های ورزشی جدید در دستور کار قرار دارد و در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولات بزرگی در حوزه ورزش در شهرستان خواهیم بود.