به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی اظهار کرد: در چهار نشست پیاپی مدیریت بحران تا سوم تیرماه سال جاری، میزان آمادگی مراکز درمانی و ذخایر دارویی استان مرکزی به‌طور مستمر پایش شد و به تمامی شهرستان‌ها ابلاغ شد تا حداقل ۷۲ ساعت به‌صورت مستقل خدمات‌رسانی کنند.

وی افزود: در جریان این آماده‌سازی، ۱۴۰ واحد خون اضطراری ذخیره، ۳۲ تخت بستری در بیمارستان امام کبیر و ۳۶ تخت سوختگی در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) ایجاد شد.

نظری تصریح کرد: همچنین ۵۰ تخت اضطراری در سالن‌های ورزشی مجموعه برای شرایط بحرانی پیش‌بینی شد.

وی با اشاره به تجهیز ۲ مرکز درمانی پشتیبان در شهرستان خنداب ادامه داد: با توجه به شدت حملات اخیر در این منطقه، یک مرکز در بخش مرکزی و دیگری در منطقه قره چای خنداب راه‌اندازی شد.

نظری تاکید کرد: در طول روزهای بحران، مرخصی تمام کادر درمان لغو و برنامه فعالیت‌ها در بخش‌های جراحی و ارتوپدی دو برابر حالت عادی شد تا خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: همچنین در بخش دارو و تجهیزات مصرفی، ذخیره شش‌ماهه برای بیمارستان‌های استان تأمین شد.

نظری گفت: با وجود تخصیص اولیه ۱۵۰ میلیارد ریال برای تقویت تاب‌آوری نظام سلامت در حوادث اخیر، تداوم بازسازی و تجهیز مراکز درمانی منوط به تأمین منابع پایدار و حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید نیاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: با تحقق سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی، طرح‌های نیمه‌تمام درمانی استان از جمله توسعه بخش‌های سوختگی، اورژانس و خدمات آزمایشگاهی در شهرستان‌های اراک، ساوه، خنداب و محلات تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در کنار اقدامات درمانی، تدابیر حفاظتی نیز افزایش یافت و کارت‌های شناسایی ویژه برای کارکنان درمانی صادر شد تا از هرگونه نفوذ و خرابکاری احتمالی جلوگیری شود.



آمادگی ۲۶ نیروی پرستاری و ۲۰ داوطلب خارج از سیستم دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه اخیر، ۲۶ نیروی پرستاری شاغل در مراکز درمانی و ۲۰ داوطلب خارج از سیستم دانشگاهی برای پشتیبانی خدمات درمانی و مقابله با بحران به‌صورت کامل آماده‌باش بودند.

وی افزود: از نخستین ساعات بروز حمله، تمهیدات لازم برای تخلیه اضطراری و تأمین امنیت دانشجویان بین‌الملل اتخاذ شد تا از بروز هرگونه آسیب به این گروه جلوگیری شود.

نظری تصریح کرد: با همکاری نمایندگان وزارت کشور، عملیات تخلیه بدون هیچ حادثه‌ای انجام شد و دانشجویان در سلامت کامل از کشور خارج شدند.

وی ادامه داد: برای پشتیبانی فوری در شرایط بحرانی، ۲۶ نیروی پرستاری شاغل در بیمارستان‌های استان به‌صورت آماده‌باش در مراکز درمانی مستقر شدند و در کنار آنان، ۲۰ داوطلب خارج از سیستم دانشگاهی نیز طبق فراخوان اعلام‌شده، آمادگی خود را برای خدمت‌رسانی اعلام کردند.

نظری بیان کرد: هماهنگی‌های لازم میان دانشگاه علوم پزشکی اراک، شبکه‌های بهداشت و فرمانداری‌ها برقرار بود و تمام زیرساخت‌های درمانی و پشتیبانی برای مواجهه با شرایط احتمالی بحران پیش‌بینی و آماده‌سازی شد.

وی تاکید کرد: تجربه اخیر نشان داد که آمادگی، آموزش مستمر و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ سلامت مردم و تداوم خدمات درمانی در شرایط اضطراری دارد.

افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت بیمارستان‌های استان مرکزی در شرایط اضطراری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ظرفیت بیمارستان‌های استان مرکزی در شرایط اضطراری تا ۲۰ درصد افزایش یافته و تمام زیرساخت‌های درمانی برای پاسخگویی سریع به بحران‌ها آماده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای یک پایگاه اورژانس هوایی مستقر در منطقه سردشت است و علاوه بر آن، ۴ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۶ موتورآمبولانس آماده ارائه خدمات سریع به بیماران در مناطق مختلف استان هستند.

نظری تصریح کرد: سیستم مدیریت بحران دانشگاه به‌صورت روزانه تعداد تخت‌های خالی، ظرفیت مراکز درمانی و آمادگی ناوگان اورژانس را ثبت و به‌روزرسانی می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان، بیماران و نیازهای درمانی به مراکز مناسب هدایت شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: همکاری مستمر میان بیمارستان‌های دانشگاهی و شبکه‌های بهداشت و درمان استان باعث شده است که پاسخگویی سریع و مؤثر در شرایط بحرانی تضمین شود و هیچ خللی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.