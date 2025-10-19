نتانیاهو به جلسه امنیتی رفت؛ موشکباران گسترده شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم جلسه کابینه را برای انجام رایزنی‌های امنیتی فوری ترک کرده است.

در همین رابطه رسانه‌های صهیونیستی از جمله شبکه ۱۲ این رژیم گزارش دادند که نیروی هوایی اسرائیل اهدافی را در منطقه جبالیا واقع در شمال نوار غزه مورد حمله قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش در پی ادعای مطرح شده در خصوص حمله به یک خودروی زرهی این رژیم در رفح بار دیگر حملات به غزه را از سر گرفت.

در پی ادعای انفجار این خودروی زرهی و اعلام هلاکت دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن دو تن دیگر، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی هوایی اهدافی را در منطقه رفح در جنوب نوار غزه بمباران کرد.