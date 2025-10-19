حمله وحشیانه به پیرزنی روستایی هنگام زیتون چینی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از حمله وحشیانه شهرک نشینان به زن فلسطینی هنگام برداشت محصول زیتون در روستایی در کرانه باختری خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که ام صالح ابوعلیا پیرزن فلسطینی بر اثر شدت حملات وارده از سوی شهرک نشینان صهیونیست هنگام زیتون چینی در روستایی در کرانه باختری، دچار خونریزی مغزی شده و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده است.
گفتنی است که ارتش رژیم صهیونیستی نیز صبح شنبه به کشاورزان فلسطینی در روستای کوبر، در شمال رام الله، هنگامی که سعی داشتند برای برداشت زیتون به زمینهای خود برسند، آتش گشود.
منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش اشغالگر مانع از رسیدن کشاورزان به زمینهای خود در غرب شهر، به ویژه در مناطق قناطر و دعک، شد و به سمت آنها آتش گشود، اما هیچ گونه زخمی گزارش نشده است.
این منابع بیان کردند که دشمن و شهرکنشینان چندین سال است که پس از ایجاد یک پایگاه شهرکنشینی در این منطقه، نزدیک به شهرک حلامیش که در زمینهای کوبر و روستاهای مجاور ساخته شده است، مانع از دسترسی مالکان زمین به آن منطقه میشوند.
هر ساله، زمینهای فلسطینی در فصل برداشت زیتون در معرض حملات شهرکنشینان و ارتش رژیم صهیونیستی قرار میگیرد و از رسیدن کشاورزانی که در معرض حملات قرار میگیرند به زمینهای خود جلوگیری میکند.
طبق دادههای کمیسیون مقاومت دیوار و شهرکسازی، در طول دو سال، شهرکنشینان ۷۱۵۴ حمله علیه فلسطینیان و املاک آنها در کرانه باختری انجام دادهاند که منجر به شهادت شدن ۳۳ شهروند شده است.
به گفته همین مرجع، حملات ارتش رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان همچنین منجر به ریشهکن شدن، تخریب و آسیب دیدن مجموع ۴۸۷۲۸ درخت، از جمله ۳۷۲۳۷ درخت زیتون، شده است.
