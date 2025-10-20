به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ابراهیم پور ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جایگاه رسانه در گفتمان‌سازی علم و فناوری اظهار کرد: رسانه‌ها در غیاب نهادهای مدنی و سیاسی، نقشی اساسی در توسعه و دموکراسی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه رسانه رکن چهارم دموکراسی است؛ افزود: در بسیاری از کشورهایی که نهادهای مدنی ضعیف هستند، این رسانه‌های مستقل هستند که می‌توانند خلأ موجود در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را پر کنند. رسانه‌ها نه تنها در انتقال اخبار بلکه در تولید محتوا، تحلیل و جهت‌دهی به افکار عمومی نقش‌آفرین هستند.

رئیس پارک علم وفناوری استان اردبیل با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در آن جنگ، صدای رسانه‌ها حتی بلندتر از صدای انفجارها بود؛ زیرا رسانه‌ها بودند که پیام‌ها را به جهان منتقل کردند و تصاویر واقعی از بحران را در معرض دید افکار عمومی قرار دادند.

ابراهیم پور با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در حوزه علم و فناوری گفت: اگر دستاوردی علمی بدون اطلاع‌رسانی باقی بماند، ناقص خواهد بود؛ چه از منظر تجاری‌سازی، چه معرفی عمومی و چه گفتمان‌سازی.

وی افزود: فناوران، علاوه بر سرمایه دانشی، سرمایه فناورانه دارند و همین موضوع اهمیت نقش‌آفرینی آنان در توسعه را دوچندان می‌کند.

رئیس پارک علم وفناوری اردبیل با اشاره به ضرورت جلوگیری از مهاجرت فناوران گفت: در صورتی که یک نخبه فناور مهاجرت کند، هم سرمایه علمی و هم سرمایه فناورانه کشور از دست می‌رود. این در حالی است که مهاجرت یک استاد دانشگاه تنها انتقال دانش نظری را در پی دارد.

جشنواره شیخ بهایی؛ بستری برای تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه

رئیس دبیرخانه استانی جشنواره ملی شیخ بهایی با اشاره به برنامه‌های بیستمین دوره این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف حمایت از فناوران، معرفی طرح‌های برتر به سرمایه‌گذاران و تقویت فرهنگ نوآوری برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره شیخ بهایی تنها محدود به جذب ایده‌ها نیست، بلکه تمرکز آن بر طرح‌هایی است که به مرحله نمونه‌سازی، تجاری‌سازی و حتی تولید انبوه رسیده‌اند. از جمله اهداف کلیدی این جشنواره، گسترش ارتباطات فناورانه، رونق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، و ورود به بازارهای ملی و بین‌المللی است.

ابراهیم پور ادامه داد: مخاطبان این جشنواره شامل شرکت‌های نوپا، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد یافته، سرمایه‌گذاران، صنایع و حامیان تجاری‌سازی فناوری هستند. بخش مسابقه نیز شامل طراحان کسب‌وکار و شرکت‌هایی است که محصولات خود را آماده عرضه به بازار کرده‌اند.

برگزاری منطقه‌ای جشنواره در هفت منطقه کشور

رئیس پارک علم وفناوری اردبیل تشریح کرد: بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی به صورت منطقه‌ای در هفت منطقه کشور برگزار خواهد شد. منطقه شمال‌غرب شامل استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و قزوین است.

وی ادامه داد: وظایف دبیرخانه‌های استانی شامل اطلاع‌رسانی، راهنمایی در ثبت‌نام، برگزاری نشست‌های خبری، کارگاه‌های توانمندسازی، غربالگری طرح‌ها و اتصال به دبیرخانه مرکزی است.

ابراهیم پور گفت: علاقمندان جهت حضور در این جشنواره می‌توانند تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در سامانه www.shtf.ir ثبت نام کنند.

در پایان این نشست، از زحمات خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در پوشش تحولات حوزه علم و فناوری قدردانی شد و بر نقش مهم آنان در ایجاد هم‌افزایی میان جامعه علمی، سرمایه‌گذاران و افکار عمومی تاکید شد.