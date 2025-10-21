الفاخوری: بازی سختی مقابل استقلال داریم/ برای پیروزی تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله الفاخوری در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: ابتدا باید از فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه استقلال بابت میزبانی خوبی که از ما داشتند تشکر کنم. ما می‌دانیم که بازی سختی مقابل این تیم داریم و هر دو تیم برای کسب پیروزی تلاش می‌کنند.

او ادامه داد: ما اطلاع داریم که استقلال بازیکنان گران قیمتی در اختیار دارد اما کیفیت بازیکنان مهم است و ما هم بازیکنان بزرگی را در اختیار داریم و بازیکن باید در زمین بازی خودش را نشان دهد.