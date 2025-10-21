  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

الفاخوری: بازی سختی مقابل استقلال داریم/ برای پیروزی تلاش می کنیم

دروازه بان تیم فوتبال الوحدات گفت: می دانیم که بازی سختی مقابل استقلال داریم و برای کسب سه امتیاز تلاش می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله الفاخوری در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: ابتدا باید از فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه استقلال بابت میزبانی خوبی که از ما داشتند تشکر کنم. ما می‌دانیم که بازی سختی مقابل این تیم داریم و هر دو تیم برای کسب پیروزی تلاش می‌کنند.

او ادامه داد: ما اطلاع داریم که استقلال بازیکنان گران قیمتی در اختیار دارد اما کیفیت بازیکنان مهم است و ما هم بازیکنان بزرگی را در اختیار داریم و بازیکن باید در زمین بازی خودش را نشان دهد.

