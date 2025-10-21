به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: «ما قصد داریم مسیر خود در آسیا را ادامه دهیم و هدفمان صعود از گروه است. برای رسیدن به این هدف، نیاز داریم در بازی فردا به پیروزی برسیم و سه امتیاز را کسب کنیم. تمرکز ما بر کسب یک برد مهم است و بازیکنان حریف را به دقت آنالیز کرده‌ایم.»

او در ادامه افزود: «الوحدات تاکنون مانند ما در این رقابت‌ها موفق به کسب پیروزی نشده است و آنها نیز برای برد در این دیدار تلاش می‌کنند. این تیم در بازی گذشته خود مقابل الوصل امارات نمایش قابل قبولی داشت و باید حواس‌مان به عملکرد آنها باشد. این تیم سه بازیکن سرعتی دارد که می‌توانند کار را برای ما سخت کنند. ما باید صبور باشیم و در مقابل تیم‌هایی که دفاعی بازی می‌کنند بسیار سخت است و باید مقابل این تیم با سیستم خودشان است و هدف ما کسب سه امتیاز است.

او افزود: یک هفته است که منتظر حضور اندونگ بوده‌ایم، اما او هنوز در تمرینات حضور نیافته است و دلیل این موضوع را نمی‌دانم. باید از خود او بپرسم که چرا سر تمرین نیامده است.

ساپینتو خاطرنشان کرد: ما به پیروزی در این بازی نیاز داریم تا بتوانیم از گروه صعود کنیم. در دیدارهای قبلی نتیجه عادلانه‌ای رقم نخورد و اکنون لازم است که بازی را با برد به پایان برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد ورزشگاه شهدای شهر قدس اظهار داشت: برای ما سخت است که هواداران بسیار کمی در ورزشگاه حضور دارند، در حالی که اگر بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شد، فشار زیادی روی تیم حریف وارد می‌شد. هواداران استقلال وقتی به ورزشگاه می‌آیند کار را برای حریفان سخت می‌کنند و از آنها می‌خواهم که ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کنند و با حضور خود ورزشگاه را پر کنند.

ساپینتو همچنین گفت: من خوش‌شانس هستم که دو دفاع راست خوب در اختیار دارم. هر دو بازیکن حرفه‌ای هستند و هر دو کاپیتان تیم محسوب می‌شوند که مدیریت کردن آنها کار دشواری است. بنابراین گاهی اوقات رامین و گاهی اوقات صالح در ترکیب قرار خواهند گرفت. همه بازیکنان شانس حضور در زمین بازی را دارند؛ از جمله عارف آقاسی، سامان فلاح، آرمین سهرابیان و سایر نفرات.

او ادامه داد: بازیکنان باید تلاش کنند و همه آنها راضی هستند. من از عملکردشان خوشحالم و آنها نیز از این وضعیت رضایت دارند.

ساپینتو در پایان گفت: شرایط تیم در هفته‌های اخیر خوب بوده و بازیکنان تمرینات بسیار خوبی انجام داده‌اند. رفاقت و هماهنگی بین تمام بازیکنان برقرار است و بازی فردا برای ما اهمیت زیادی دارد. از هواداران می‌خواهم که سنگ تمام بگذارند تا ما بتوانیم با دست پر از زمین بازی خارج شویم.