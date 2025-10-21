به گزارش خبرنگار مهر، زهره زنگویی مطلق صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش خطر بروز کانونهای آنفلوانزای فوقحاد پرندگان همزمان با شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان وحشی خبر داد و افزود: آنفولانزای فوقحاد پرندگان یکی از مخربترین بیماریهای ویروسی طیور است که میتواند به سرعت منجر به تلفات گسترده، خسارات اقتصادی سنگین و حتی توقف تولید در واحدهای آلوده شود.
وی با تأکید بر لزوم همگامی پرورشدهندگان برای پیشگیری از این بیماری، بیان کرد: از روستاییان و مرغداران خواستاریم از ورود و خروج هرگونه پرنده زنده بدون مجوز رسمی خودداری کنند.
وی خواستار گزارش فوری هرگونه تلفات غیرعادی، علائم تنفسی یا کاهش شدید تولید تخممرغ به شبکههای دامپزشکی شد و گفت: همچنین ضدعفونی مستمر محیط، لباس کار، کفش و تجهیزات و جلوگیری از هرگونه تماس پرندگان اهلی با پرندگان وحشی توصیه میشود.
رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور دامپزشکی خراسان جنوبی رعایت اصول امنیت زیستی را تنها راهکار مؤثر برای جلوگیری از ورود ویروس به گلهها دانست و گفت: همکاری همه پرورشدهندگان نقشی تعیینکننده در کنترل و ریشهکنی این بیماری دارد.
