به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که همزمان با ۱۶ مهر روز جهانی کودک و با عنوان «روز کودک، روز قصه» برگزار شد، بیش از ۲هزار و ۲۰۰ قصهگو منتخب از استانهای کشور، در قالب فراخوان قصهگویان برتر به اجرای زندهی قصه پرداختند.
این قصهگوییها در ۴۴۰ مکان فرهنگی، تفریحی، بوستانها، بیمارستانها، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز تجاری انجام شد و بیش از ۱۵۶هزار کودک و نوجوان در سراسر کشور شنوندهی این روایتها بودند.
هدف از برگزاری این رویداد، گرامیداشت هفته ملی کودک و ترویج فرهنگ قصهگویی بهعنوان ابزاری مؤثر در رشد و پرورش فکری نسل جدید عنوان شده است.
همچنین، این برنامه کوشید تا توجه خانوادهها و جامعه بزرگسالان را به نقش تربیتی و فرهنگی قصه در زندگی کودکان جلب کند.
در هر استان، قصهگویان با بهرهگیری از قصههای بومی، محلی و ملی، مخاطبان خود را در مراکز فرهنگی، بوستانها، فروشگاهها و سایر فضاهای عمومی گرد آوردند.
افزون بر اجرای قصهها، این برنامهها با همکاری هنرمندان محلی، رنگ و بوی فرهنگیهنری گستردهتری یافت و در بسیاری از نقاط کشور با اجرای نمایشهای کوتاه، موسیقی کودک و برنامههای خلاقانهی دیگر همراه بود.
به گفتهی برگزارکنندگان، استقبال مردم از این رویداد نشان داد که قصه هنوز هم زبان مشترک کودکان و بزرگسالان است و میتواند پیوندی زنده میان نسلها ایجاد کند.
