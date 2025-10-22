کشت ۳۰ هکتار پاپایا در سرباز؛ میوه ای سودآور در مناطق گرمسیری

«احمد زراعتی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۰ هکتار از باغات این شهرستان زیر کشت میوه گرمسیری پاپایا رفته است.

وی در این رابطه گفت: این اقدام در راستای توسعه کشت‌های استوایی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های آب‌وهوایی منطقه انجام شده است.

زراعتی با بیان اینکه در این طرح ارقام مختلفی از پاپایا از جمله انواع محلی، پاکوتاه و ردلیدی کشت شده است، افزود: هدف از این کار، افزایش تنوع تولید، بهبود عملکرد در واحد سطح و پاسخگویی بهتر به نیازهای متنوع بازار است. پیش‌بینی می‌شود متوسط عملکرد این باغات حدود ۱۱ تن در هکتار باشد.

مدیر جهاد کشاورزی سرباز با اشاره به بازار فروش مطلوب این محصول تصریح کرد: پاپایا به دلیل طعم لذیذ، خواص دارویی و ارزش غذایی بالا، با استقبال خوبی در بازارهای داخلی، استان‌های همجوار و حتی بازارهای خارجی مواجه شده است.

زراعتی در پایان پاپایا را یکی از محصولات استراتژیک و اقتصادی شهرستان سرباز خواند و تأکید کرد: توسعه کشت این محصول علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، سهم بسزایی در افزایش درآمد باغداران و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.